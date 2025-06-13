الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر المريمية من الأعشاب الطبيعية الغنية بالفوائد، والتي تستخدم منذ القدم لتحسين الصحة العامة وتعزيز وظائف الجسم المختلفة، بفضل احتوائها على مجموعة مميزة من الفيتامينات والمعادن.

"هتلاقيها جوة مضبخك"...عشبة سحرية ومفعولها سريع تقوي الذاكرة وتعالجك من التهاب المفاصل وهشاشة

عشبة مهملة موجودة في كل بيت يجهلها الكثيرون تقوي الذاكرة

تلعب المريمية دورا فعالا في دعم صحة العظام وتقويتها، وذلك بفضل احتوائها على فيتامين K الذي يساعد في تحسين امتصاص الكالسيوم وتعزيز كثافة العظام، مما يقي من الهشاشة ومشاكل المفاصل.

الحفاظ على الشباب وتأخير علامات التقدم في السن

تحتوي المريمية على مضادات الأكسدة والمنجنيز، وهي مكونات تسهم في مقاومة الشوارد الحرة، مما يبطئ من عملية الشيخوخة ويحافظ على نضارة البشرة وصحة الأنسجة كما تدعم هذه العناصر حماية القلب وتعزيز صحته.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي