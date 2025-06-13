الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر المريمية من الأعشاب الطبيعية الغنية بالفوائد، والتي تستخدم منذ القدم لتحسين الصحة العامة وتعزيز وظائف الجسم المختلفة، بفضل احتوائها على مجموعة مميزة من الفيتامينات والمعادن.
"هتلاقيها جوة مضبخك"...عشبة سحرية ومفعولها سريع تقوي الذاكرة وتعالجك من التهاب المفاصل وهشاشة
عشبة مهملة موجودة في كل بيت يجهلها الكثيرون تقوي الذاكرة
تلعب المريمية دورا فعالا في دعم صحة العظام وتقويتها، وذلك بفضل احتوائها على فيتامين K الذي يساعد في تحسين امتصاص الكالسيوم وتعزيز كثافة العظام، مما يقي من الهشاشة ومشاكل المفاصل.
الحفاظ على الشباب وتأخير علامات التقدم في السن
تحتوي المريمية على مضادات الأكسدة والمنجنيز، وهي مكونات تسهم في مقاومة الشوارد الحرة، مما يبطئ من عملية الشيخوخة ويحافظ على نضارة البشرة وصحة الأنسجة كما تدعم هذه العناصر حماية القلب وتعزيز صحته.
تعزيز صحة الجهاز الهضمي
- تساهم المريمية بشكل فعال في تهدئة القولون العصبي وتحسين الهضم، كما تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم، وتُسهم في حماية الكبد من التلف.
- تحتوي المريمية على مركبات مضادة للالتهاب تُعزز من مقاومة الجسم للأمراض، وتساهم في دعم صحة المثانة البولية وتقليل الالتهابات المزمنة.
- تعرف المريمية بتأثيرها الإيجابي على القدرات العقلية والذاكرة، حيث تمنع تأكسد خلايا الدماغ وتعزز النشاط الذهني كما تساهم في الوقاية من مرض الزهايمر بفضل محتواها من فيتامين K.
- تساعد المريمية في تحفيز تكوين خلايا الدم، مما يجعلها مفيدة في علاج فقر الدم ومقاومة الشعور بالخمول والإرهاق.
- كما تسهم المريمية في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين جودة النوم، مما يمنح الجسم فرصة للراحة والتجدد.
- للاستفادة من فوائد هذه العشبة، يمكن تناولها على شكل شاي عشبي أو إضافتها إلى الأطعمة تتوفر كذلك في شكل مكملات أو زيوت عطرية ومع ذلك، يفضل دائمًا استشارة الطبيب قبل استخدامها بانتظام، خاصة في حالة وجود أمراض مزمنة أو تناول أدوية.