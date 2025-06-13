الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم يزداد فيه التوتر وتسارع الأحداث، أصبح الاسترخاء ضرورة لا رفاهية، ليس فقط للراحة الجسدية، بل لدوره الحيوي في تحسين وظائف الدماغ، وتشير الدراسات إلى أن لحظات الاسترخاء الذهني تساعد على صفاء العقل وتعزيز قدرة الإنسان على التذكر واستيعاب المعلومات، ومن هنا يمكننا الربط بين لحظات التأمل والراحة وبين تقوية الذاكرة والذكاء، وهو ما ستتعرف عليه تفصيلياً في السطور التالية من خلال خطوات فعالة يمكن اعتمادها في الحياة اليومية.

"ذاكرتك هتبقا حديد!!!"….أقضي على النسيان واصبح ذكياً بمنتهى الملاحظة.. هذه الطرق السحرية للتذكر

أثناء الجلوس لحفظ أو مراجعة المعلومات

يفضل استخدام إضاءة منخفضة

ينصح بأخذ وقت من التأمل والهدوء لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة

خلال هذه الفترة ستلاحظ تحسنًا في التركيز وقدرة أعلى على الاستيعاب

يمنع التفكير في أي شيء آخر أثناء وقت الاسترخاء

تجنب المهام المشتتة مثل تصفح الإنترنت أو محادثة الآخرين

هذه الخطوات تخلق بيئة ذهنية تساعدك على تثبيت المعلومات بكفاءة

تكرار هذه العادة يومياً يجعل الدماغ أكثر مرونة في معالجة المعلومات

أساليب تدعم الاسترخاء وتعزز التركيز