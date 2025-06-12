الرياض - كتبت رنا صلاح - تعاني كثير من الناس من الام الكتف التي تؤثر على راحتهم وحركتهم اليومية ولهذا نوضح اسباب هذه المشكلة وطرق التعامل معها بشكل عملي وسهل لتخفيف الالم واستعادة النشاط

ازاي تحمي كتفك من الوجع وانت نايم على جنبك

تتعدد الاسباب التي تسبب الام في منطقة الكتف وهنا نبين اهم هذه الاسباب لتعرف كيف تتجنبها وتتعامل معها

خلع الكتف هو حالة خروج العظمة من مكانها الطبيعي مما يسبب الم شديد وصعوبة في تحريك الذراع

كسور في رأس عظمة العضد تؤدي الى مشاكل في حركة الكتف اذا لم تعالج بشكل صحيح

التهابات وخشونة في مفصل الكتف تظهر غالبا عند الرياضيين بسبب الاصابات المتكررة والسقوط

تمزق العضلات والاوراك المحيطة بالكتف يحدث لمن يكررون رفع اليدين مثل الرياضيين والعمال

مفصل الكتف المتجمد وهو تقييد الحركة بسبب الالتهاب المستمر ويؤثر على حرية الحركة

طرق علاج الام الكتف بشكل فعال

تعتمد خطة العلاج على تحديد السبب والالتزام بالخيارات الطبية والفيزيائية التي تقلل الالم وتحسن الحركة تدريجيا

استخدام المسكنات لتخفيف الاحساس بالالم ومنح الجسم فترة راحة مؤقتة

تجنب تحريك الكتف بطرق تزيد الالم لمنع تفاقم المشكلة

العلاج الطبيعي من خلال تمارين خاصة لتقوية العضلات وزيادة مرونة المفصل تحت اشراف مختص

استخدام تقنيات حديثة مثل موجات التردد الحراري لتخفيف الالم دون الحاجة للجراحة

اللجوء للجراحة في الحالات التي لا تستجيب للعلاج التقليدي

المتابعة الطبية الدورية لتشخيص الحالة بدقة ووضع خطة علاج مناسبة تعيد القدرة على الحركة بدون الم

متى تزور الطبيب المختص

من المهم الانتباه الى استمرار الالم والاعراض لتجنب المضاعفات وزيارة الطبيب في الوقت المناسب

الالم المستمر الذي لا يخف مع المسكنات او الراحة

حدوث ضعف او خدر في الذراع او اليد

صعوبة كبيرة في تحريك الكتف والذراع

ظهور تورم او احمرار في منطقة الكتف

الشعور بالالم عند الاستلقاء او النوم على الجانب المصاب

الاهتمام بكتفك والالتزام بالعلاج المناسب يساعدك على استعادة حياتك الطبيعية ويجنبك الالم والمضاعفات