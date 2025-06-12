الرياض - كتبت رنا صلاح - يحافظ الجسم على الكبد لأنه أحد الأعضاء الحيوية التي تقوم بعدة وظائف أساسية منها تنقية الدم من السموم وتنظيم عمليات الأيض ولكن قد يؤدي تناول بعض المشروبات بشكل متكرر إلى الإضرار بالكبد من دون أن يشعر الإنسان بهذا التأثير السلبي

خليك عارف.. 3 مشروبات بتدمر كبدك وانت فاكرها عادية

ينتج عن تناول الكحول بشكل متكرر آثار سلبية على الكبد تؤدي إلى تدهور أدائه بشكل تدريجي ومن أبرز هذه التأثيرات

يساهم في تراكم الدهون داخل خلايا الكبد مما يؤدي إلى الإصابة بالكبد الدهني

يؤدي إلى إضعاف قدرة الكبد على أداء وظائفه الحيوية بكفاءة

يرفع من خطر الإصابة بتليف الكبد والتهابات مستمرة قد تتطور إلى أمراض خطيرة مثل سرطان الكبد

المشروبات الغازية واضرارها على الكبد

تتسبب المشروبات الغازية الغنية بالسكريات والمواد الحافظة في آثار ضارة مباشرة على صحة الكبد ومن أبرز المشكلات الناتجة عنها

تؤدي إلى زيادة الوزن مما يعزز من تراكم الدهون على الكبد

ترفع من مستوى السكر في الدم وتؤثر على توازن إفراز الأنسولين

تزيد من احتمالية الإصابة بالكبد الدهني غير المرتبط بتناول الكحول

المحليات الصناعية ومخاطرها على الكبد

يعتقد البعض أن المشروبات الخالية من السكر صحية ولكن وجود المحليات الصناعية بها قد يسبب مشكلات صحية على الكبد ومنها

تؤدي إلى اضطراب في عمليات الأيض داخل الكبد

تسبب تراكم بعض السموم مما يخلق التهابات مزمنة في الكبد

ترهق الكبد بمحاولة التخلص من المواد الكيميائية الضارة

نصائح للحفاظ على كبد صحي

تتطلب حماية الكبد الالتزام بأسلوب حياة متوازن والابتعاد عن العادات المضرة ومن النصائح الفعالة للحفاظ على كبد سليم

تجنب تناول الكحول بشكل نهائي

التقليل من شرب المشروبات الغازية قدر الإمكان

اختيار المشروبات الطبيعية مثل الماء والعصائر الطازجة بدون إضافات

اتباع نظام غذائي يحتوي على الخضروات والفواكه والبروتينات الصحية