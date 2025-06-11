الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر الرمان من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة، وله تاريخ طويل في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض. بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة القوية مثل البوليفينولات، يساهم الرمان في تعزيز صحة القلب، تقوية الذاكرة، دعم صحة العظام، وخفض ضغط الدم المرتفع ويُوصي الخبراء بإدراج الرمان ضمن النظام الغذائي اليومي نظرًا لفوائده المتعددة التي تبدأ من حماية الأعضاء الحيوية، ولا تنتهي عند تحسين الوظائف الإدراكية وفي هذا المقال، نسلّط الضوء على أهم فوائد الرمان الصحية، مدعومة بالأبحاث العلمية الحديثة.

«فاكهة الجمال والطاقة؟!!».. الرمان سر الصحة المتكاملة وفوائده المذهلة لجسمك لا تُعد ولا تُحصى!

يُساهم تناول الرمان بانتظام في حماية القلب من التلف وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، فهو يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من احتمالية التجلطات، كما أن مضادات الأكسدة القوية فيه، خصوصًا “البونيكالاجين”، تعمل على تقليل الالتهابات في الأوعية الدموية، أما على صعيد الدماغ، فقد أظهرت الدراسات أن الرمان يعزز الذاكرة ويبطئ من تدهور الوظائف المعرفية المرتبط بالتقدم في العمر، مما يجعله غذاءً مثاليًا لكبار السن والطلاب على حد سواء.

صحة العظام وضغط دم متوازن

يحتوي الرمان على كميات جيدة من فيتامين K، والكالسيوم، والبوتاسيوم، وهي عناصر أساسية للحفاظ على كثافة العظام وتقويتها، كما تساعد مضادات الالتهاب في الوقاية من أمراض المفاصل مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، أما من حيث تأثيره على ضغط الدم، فقد أظهرت الأبحاث أن شرب عصير الرمان بانتظام يساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي على حد سواء، بفضل خصائصه الموسعة للأوعية الدموية، مما يجعله خيارًا طبيعيًا فعالًا في دعم مرضى ارتفاع ضغط الدم.