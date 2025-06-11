الرياض - كتبت رنا صلاح -تلجأ العديد من النساء إلى المستحضرات التجميلية أو حتى الإجراءات الطبية لنفخ الخدود وإبراز ملامح الوجه، في حين أن الطبيعة تمنحنا حلولًا آمنة وفعالة دون الحاجة للتدخلات الجراحية وإذا كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعية لتسمين الخدود وزيادة نضارتها، فإليكِ وصفة منزلية تحتوي على مكونات مغذية للبشرة وفعّالة في تنشيط الدورة الدموية وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يساهم في امتلاء الخدود بطريقة صحية وجذابة.

«هتتفاجئي من النتيجة؟!!».. فيلر طبيعي لنفخ الخدود وتسمينها من غير حقن أو عمليات!

الخميرة: تنشّط الدورة الدموية وتحفّز تجديد خلايا الجلد.

تنشّط الدورة الدموية وتحفّز تجديد خلايا الجلد. زيت الزيتون: يرطّب البشرة بعمق ويزيد من مرونتها.

يرطّب البشرة بعمق ويزيد من مرونتها. عصير الليمون: ينقّي البشرة ويفتح لونها.

ينقّي البشرة ويفتح لونها. ماء الورد: ينعّم البشرة ويمنحها انتعاشًا طبيعيًا.

ينعّم البشرة ويمنحها انتعاشًا طبيعيًا. جل الصبار (الألوفيرا): يهدّئ البشرة ويحفّز إنتاج الكولاجين.

يهدّئ البشرة ويحفّز إنتاج الكولاجين. زيت السمسم: يُغذّي الجلد ويمنحه مظهرًا ممتلئًا.

يُغذّي الجلد ويمنحه مظهرًا ممتلئًا. النشا: يشدّ البشرة ويحسّن ملمسها.

يشدّ البشرة ويحسّن ملمسها. العسل الأبيض: يرطّب البشرة ويمنحها إشراقة طبيعية.

طريقة الاستخدام للحصول على أفضل النتائج

لتحضير الخلطة، قومي بخلط جميع المكونات جيدًا في وعاء حتى تحصلي على مزيج متجانس بقوام كريمي ونظّفي وجهك جيدًا بالماء الدافئ ثم جففيه بلطف وضعي طبقة من الخلطة على الخدود باستخدام أطراف الأصابع بحركات دائرية لطيفة واتركي القناع على الوجه لمدة 20 إلى 30 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق.

للحصول على نتائج ملحوظة، يُنصح بتطبيق هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيًا. ومع الاستمرار، ستلاحظين تحسنًا واضحًا في امتلاء الخدود ونضارة البشرة بفضل التغذية العميقة والترطيب المتكامل.