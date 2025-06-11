الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد التفاح الأخضر من أكثر الفواكه فائدة للصحة بفضل احتوائه على مجموعة غنية من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة يتميز بطعمه المنعش وقيمته الغذائية العالية كما يُنصح به في الأنظمة الغذائية الصحية والريجيم نظرًا لقلة سعراته الحرارية في هذا المقال نستعرض أبرز الفوائد الصحية التي يقدمها التفاح الأخضر للجسم

«تفاحة خضرا كل يوم هترجعك 20 سنة لورا» .. فوائد التفاح الأخضر لصحة القلب والذاكرة والبشرة وتعزيز المناعة!!

يحتوي التفاح الأخضر على مركبات تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين كما أن الألياف القابلة للذوبان الموجودة فيه تساهم في تحسين تدفق الدم وتنظيم ضغط الدم

الألياف الغذائية الموجودة في التفاح الأخضر تساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك كما أنها تُشعر الشخص بالشبع لفترة طويلة مما يساعد في ضبط الوزن وتحسين عملية التمثيل الغذائي

يحتوي التفاح الأخضر على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة ويساعد الجسم في مقاومة الأمراض والعدوى وخاصة نزلات البرد والإنفلونزا

فوائد التفاح الأخضر للكبد وصحة البشرة

يُعرف التفاح الأخضر بقدرته على المساعدة في إزالة السموم من الكبد وتنشيط وظائفه وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الكبد من التلف

نسبة السعرات الحرارية المنخفضة في التفاح الأخضر واحتواؤه على الألياف القابلة للذوبان يجعلان منه خيارًا مثاليًا في الحميات الغذائية حيث يُقلل من الشعور بالجوع ويُحفّز حرق الدهون

مضادات الأكسدة وفيتامين سي في التفاح الأخضر تلعب دورًا مهمًا في تأخير علامات الشيخوخة وتحسين نضارة البشرة كما تساهم في تقليل ظهور البثور والحفاظ على بشرة صحية ومشرقة