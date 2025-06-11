"أحلى وصفة صيفية!".. طريقة عمل مشروب الكركديه الفوار بالصودا زي الكافيهات وبمكونات بسيطة وطعم فخم

الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنتِ تبحثين عن مشروب طبيعي، منعش، وسهل التحضير يضاهي مشروبات الكافيهات الفاخرة، فلا بد أن تجربي عصير الكركديه بالصودا!

يمزج هذا العصير بين الطعم الزهري المميز للكركديه والفقاعات المنعشة للصودا، ليقدّم لك مشروبًا مثاليًا لأيام الصيف الحارة أو لضيافة راقية.

المكونات:

1 كوب من أزهار الكركديه المجففة

4 أكواب ماء

½ كوب سكر (أو حسب الرغبة)

1 كوب ماء إضافي لتحضير شراب السكر

2 كوب من الصودا الباردة (سفن أب أو مياه غازية بدون نكهة)

مكعبات ثلج

شرائح ليمون للتزيين

(اختياري) أوراق نعناع طازجة

طريقة التحضير:

أولاً: تحضير عصير الكركديه المركز

اغسلي أزهار الكركديه جيدًا بالماء للتخلص من الغبار والشوائب.

ضعي 4 أكواب من الماء في قدر على النار وأضيفي إليها الكركديه.

اتركيه يغلي على نار متوسطة لمدة 10–15 دقيقة حتى يصبح اللون داكنًا والرائحة قوية.

أطفئي النار واتركيه يبرد قليلًا، ثم صفيه جيدًا باستخدام مصفاة دقيقة.

ثانيًا: تحضير شراب السكر

في قدر صغير، ضعي نصف كوب سكر مع كوب ماء.

اتركي المزيج على النار حتى يذوب السكر تمامًا ويتحول إلى شراب خفيف.

اتركيه يبرد قبل إضافته إلى الكركديه.

ثالثًا: التبريد والتقديم