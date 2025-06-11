ودع ابر الانسولين للابد نبات جبلي رخيص الثمن ويباع بكثرة في كل الأسواق نبات ولهو مفعولة سحري يحفز إنتاج

الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد الكزبرة من الأعشاب العطرية التي تستخدم كثيرًا في المطابخ العربية والعالمية لما لها من نكهة مميزة ورائحة جذابة كما أنها تحمل فوائد صحية متعددة أبرزها دورها في تنظيم مستوى السكر في الدم مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمرضى السكري

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يُعرف مرض السكري بأنه حالة مزمنة تحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو عندما لا يتمكن الجسم من استخدام هذا الأنسولين بشكل فعّال مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وبالتالي قد تتأثر أعضاء الجسم المختلفة بمرور الوقت

فوائد الكزبرة لمرضى السكري

الكزبرة تحتوي على مركبات غذائية مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم إلى جانب حمض الفوليك والعديد من الفيتامينات كما تحتوي بذورها على مادة الإيثانول التي تساهم في خفض مستوى السكر المرتفع إلى المستوى الطبيعي

تساعد الكزبرة أيضًا على تعزيز إفراز الأنسولين وتحسين وظائف الجهاز الهضمي مما يدعم استقرار مستويات السكر في الجسم

فوائد الكزبرة العامة للجسم

تساهم الكزبرة في الحد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان خاصة عند استخدامها مع اللحوم حيث تقلل من المواد الضارة الناتجة عن الطهي بدرجات حرارة عالية

تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل مادة الكترونيات التي تحمي الجسم من الأضرار الخلوية كما تساعد الألياف الموجودة بها على تقليل الدهون الثلاثية وزيادة الكوليسترول النافع وتحافظ على صحة القلب

تحسن عملية الهضم وتدعم وظائف الكبد وتقلل من التهابات المفاصل بفضل مضادات الالتهاب الموجودة بها كما تساهم في الوقاية من فقر الدم نظرًا لاحتوائها على الحديد

تعزز وظائف الدماغ وتقلل من فرص الإصابة بالزهايمر بفضل محتواها من الفيتامينات الأساسية

كيفية تناول الكزبرة لمرضى السكري

يمكن استخدام الكزبرة بطرق متنوعة في الطهي ومنها إضافتها إلى الخضروات المشوية أو السلطة أو أثناء طهي اللحوم أو في تتبيلة الطعام أو حتى في أنواع الحساء المختلفة

ويُفضل استخدام الكزبرة المجففة لمدة لا تزيد عن عامين بينما يُنصح باستخدام الكزبرة المطحونة خلال ستة أشهر فقط لضمان فعاليتها

وصفة الكزبرة الناشفة لمرضى السكر

المكونات تشمل كمية من الكزبرة الحصى مع كوبين من الماء

يتم تحميص الكزبرة على نار متوسطة ثم تُترك لتبرد وبعد ذلك تُطحن جيدًا تُضاف ملعقة صغيرة منها إلى كوب من الماء المغلي ويُقلب الخليط ويُترك ليبرد قليلًا ثم يُشرب

تناول الكزبرة الخضراء لمرضى السكري

تُغسل كمية من الكزبرة الخضراء جيدًا ثم تُغلى في نصف لتر من الماء لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس دقائق بعدها يُصفى المشروب ويُشرب دافئًا

الاستفادة القصوى من الكزبرة في الطعام

ينصح باستخدام كل أجزاء الكزبرة سواء الأوراق أو السيقان أو البذور المجففة حيث يمكن إدخالها في الشوربة أو مع الطعام كنوع من البهارات لتمنح نكهة وفوائد صحية في آن واحد