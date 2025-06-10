الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الحمص من البقوليات الغنية بالنشويات والبروتين، ويعتبر خيارًا غذائيًا مناسبًا لتعويض اللحوم عند عدم توفرها، وينصح باستهلاكه باعتدال إذ قد يسهم في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه بفضل احتوائه على الألياف التي تمنح الشعور بالشبع وتخفض من مستويات هرمون الجوع، وسوف نقدم لكي في السطور القادمة وصفة سلطة الحمص بالطحينة والخضار الطازجة المناسبة للرجيم، ويمكنك تقدميها كوجبة غذائية متكاملة على مائدتك.

«اكتشفي السر الخفي لسلطة الحمص بالطحينة والخضار الطازجة» … التي ستغير مفهوم الرجيم عندك.. وجبة صحية منعشة

إذا كنت تبحثين عن وجبة خفيفة وصحية تجمع بين الطعم الشهي والفوائد الغذائية، فسلطة الحمص بالخضار والطحينة هي الاختيار المثالي، تحتوي على مكونات طبيعية بسيطة وتحضر بخطوات سهلة مما يجعلها مناسبة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا أو يسعون لتخفيف الوزن والمكونات تكون على النحو التالي:

كوب من الحمص المسلوق.

نصف كوب من الفلفل الأحمر الحلو المقطع إلى مكعبات.

نصف كوب من الطماطم المقطعة إلى مكعبات.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الطحينة.

ملعقتان كبيرتان من لبن الزبادي.

طريقة التحضير

لإعداد سلطة الحمص بالخيار والطحينة بسهولة ودون أي تعقيد يجب إتباع الخطوات المذكورة أدناه: