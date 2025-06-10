الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد العصير الطبيعي المخصص لإزالة السموم خيارًا فعالًا لتعزيز حرق الدهون وتنقية الجسم، ومن الضروري دائمًا العمل على تقليل الدهون والحفاظ على مستوى الكوليسترول في النطاق الصحي، وأصبح من الضروري الاعتماد على حلول طبيعية وآمنة تعزز حرق الدهون دون الحاجة إلى أنظمة قاسية أو منتجات مجهولة المصدر، وإليكم وصفة سهلة وبمكونات بسيطة متوفرة في مطبخك لتحضير عصير ديتوكس فعال، يساعدك على تنقية جسمك وتحفيز حرق الدهون بشكل طبيعي ومنعش.

«اكتشف سر الخيار والنعناع اللي قلب روتين ناس كتير» … مشروب بسيط بمكونين بس من مطبخك… هيخليك تحس بخفة ونشاط

يعد الاعتماد على العصائر الطبيعية الغنية بالمغذيات خطوة مهمة لدعم وظائف الجسم، خاصة في ما يتعلق بحرق الدهون وتعزيز عملية الهضم، والمكونات المطلوبة لتحضير العصير تكون على النحو التالي:

حزمة من البقدونس الطازج.

حبة خيار متوسطة الحجم مقطعة.

حبتان من الليمون المقشر.

حبة تفاح أخضر.

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير

لتحضير الوصفة بسهولة يمكنك اتباع الخطوات التالية: