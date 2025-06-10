يعد مشروب الأناناس والكيوي من الخيارات الفعالة في دعم عملية حرق الدهون، إذ يتميز بغناه بالألياف الغذائية التي توفر ما يعادل 15 إلى 20% من الاحتياج اليومي للجسم، وتسهم هذه الألياف في تعزيز الإحساس بالشبع لفترات ممتدة مما يساعد على تقليل تناول الطعام، فضلًا عن دورها الإيجابي في تحسين أداء الجهاز الهضمي، والتقليل من مشكلات مثل الإمساك واضطرابات الهضم.

«المشروب السحري اللي بيشربه ناس كتير قبل النوم وبيساعدهم يخسوا من غير دايت»!.. اكتشف سر الأناناس والكيوي في

يعتبر مزيج الأناناس والكيوي من العصائر الطبيعية الغنية بالعناصر المفيدة، والتي تسهم في دعم عملية حرق الدهون وتعزيز الشعور بالشبع، وبفضل احتوائه على الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة فإنه لا يقتصر على كونه خيارًا صحيًا، بل يعد أيضًا مشروبًا منعشًا ولذيذًا يمكن الاستمتاع به في أي وقت والمكونات تكون على النحو التالي:

حبتان من الكيوي، مقشرتان ومقطعتان إلى شرائح.

220 جرام من الأناناس، مقشر ومقطع إلى مكعبات.

ربع كوب من أوراق النعناع الطازجة.

عصير نصف ليمونة حامضة.

طريقة التحضير

لتحضير هذا المشروب بنجاح يجب إتباع الخطوات التالية:

ضعي الكيوي، والأناناس، وأوراق النعناع في وعاء الخلاط الكهربائي، وامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

أضيفي بعد ذلك عصير الليمون الحامض، وامزجي المكونات مرة أخرى.

اسكبي العصير في أكواب التقديم، ويمكنك تقديمه باردًا مع مكعبات الثلج حسب الرغبة.

فوائد هذا المشروب

يعد مشروب الأناناس والكيوي خيارًا مثاليًا للراغبين في تعزيز نمط حياتهم الصحي، لما يحتويه من مكونات طبيعية وأبرزها مايلي: