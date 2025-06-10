الرياض - كتبت رنا صلاح - حينما نسمع عن الحليب، يتبادر إلى أذهاننا على الفور “حليب البقر”، إلا أن هناك كنزاً غذائياً قلّ من يعرف قيمته الحقيقية، وهو حليب الماعز. هذا السائل الأبيض الذي لطالما ارتبط بالتقاليد الريفية البسيطة، يخفي خلفه فوائد صحية مذهلة، ربما لم تسمع بها من قبل. دعونا نكتشف معًا لماذا يعتبره البعض “الذهب الأبيض” المنسي.

"كنز من بيوت الإيطالييين".. فوائد مذهلة في " حليب الماعز" ضاع عمرك وأنت لا تعلمها سوف

1. سهل الهضم وخفيف على المعدة

يُعد حليب الماعز أسهل هضماً من حليب البقر، إذ يحتوي على جزيئات دهنية أصغر، مما يسهل على المعدة تفكيكها وامتصاصها بسرعة. لهذا السبب، يُنصح به لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو عسر الهضم.

2. يحتوي على نسبة منخفضة من اللاكتوز

يعاني الكثير من الناس من حساسية تجاه اللاكتوز الموجود في الحليب، إلا أن حليب الماعز يحتوي على كمية أقل منه، ما يجعله بديلاً مناسبًا لمن لديهم درجات خفيفة من عدم تحمل اللاكتوز.

3. غني بالمعادن والفيتامينات

حليب الماعز يُعد مصدراً غنياً بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور، إضافة إلى فيتامين A وB2 وB12. هذه العناصر تسهم في تقوية العظام، وتعزيز المناعة، وتحسين وظائف الجهاز العصبي.

4. مضاد طبيعي للالتهابات

تشير دراسات حديثة إلى أن حليب الماعز يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تهدئة التهيجات المعوية وتحسين حالات مثل القولون العصبي والتهاب الأمعاء.

5. يعزز صحة الجلد

يُستخدم حليب الماعز في صناعة العديد من منتجات العناية بالبشرة مثل الصابون والكريمات، نظراً لاحتوائه على حمض اللاكتيك والدهون المفيدة التي ترطّب الجلد وتقاوم الجفاف وتُحسن من مظهر البشرة.

6. يقوي المناعة

يحتوي حليب الماعز على مركبات تعزز مناعة الجسم، مثل الإنزيمات والهرمونات الطبيعية التي تحفّز خلايا الدم البيضاء وتقاوم الفيروسات والبكتيريا.

7. مناسب للأطفال والرضّع (بعد استشارة الطبيب)

في بعض الحالات، يوصي الأطباء باستخدام حليب الماعز كخيار بديل للأطفال الذين لا يتقبلون حليب البقر، بفضل تركيبته الأقرب إلى حليب الأم من حيث نسبة البروتين والمعادن.