اقهر السكري التراكمي ومضاعفته الخطيرة.. كوب واحد من هذا المشروب السحري ومفعولة الجهنمي يضبط السكر في الدم

الرياض - كتبت رنا صلاح - هبوط السكر في الدم يُعد من الحالات الصحية الخطيرة التي قد تؤدي إلى فقدان الوعي والدخول في غيبوبة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة وفعالية. وتحدث هذه الحالة عند انخفاض مستوى السكر في الدم إلى 60 ملغم/ديسيلتر أو أقل، مما يستدعي تدخلاً فورياً لتفادي المضاعفات

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من أبرز العلامات التي تظهر على الشخص المصاب بهبوط السكر ما يلي

الرجفة المفاجئة

التعرق الزائد بدون سبب واضح

الصداع الشديد

الشعور بالجوع الحاد

الدوخة أو زغللة في النظر

ضعف التركيز

تقلبات في المزاج

في الحالات الشديدة قد تتطور الأعراض إلى فقدان الوعي الكامل والدخول في غيبوبة

الخطوات الصحيحة للتعامل مع هبوط السكر

علامات هبوط السكر في الدم وكيفية التعامل معها

عند ملاحظة الأعراض أو عند قياس نسبة السكر وظهورها أقل من 60، يُنصح بالتعامل وفق الخطوات التالية

تناول كوب ماء مذاب فيه ملعقتان من السكر

أو تناول كوب من العصير المُحلى

الانتظار لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم إعادة قياس مستوى السكر

إذا ارتفع السكر إلى أكثر من 70، فإن الحالة أصبحت آمنة

إذا بقي دون 70، يُنصح بتناول كوب محلى آخر سواء بعصير أو ماء مضاف له سكر أو عسل

أطعمة يجب تجنبها في حالات الهبوط