أطعمة غنية بفيتامين K لعظام أقوى وقلب سليم

يُعد فيتامين K مهمًا للصحة، لأنه يساعد في الحصول على تخثر الدم الطبيعي وعظام قوية وقلب سليم. بحسب ما نشره موقع برنامج "توداي" الذي تبثه شبكة NBC الأميركية، لا يحظى فيتامين K بنفس القدر من الاهتمام الذي تحظى به عناصر غذائية مثل فيتامين C أو D، ولكنه مهم للصحة، وهو متوفر بكثرة في الخضراوات الورقية وغيرها من الأطعمة.

تقول أخصائية التغذية ناتالي ريزو، محررة التغذية في موقع "توداي"، إن "فيتامين K يلعب دورًا مهمًا في عملية التمثيل الغذائي للعظام والحفاظ على كتلة عظام صحية. من المهم جدًا أن يعرف الأشخاص هذه الفوائد، وخاصة النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي يقلقن من فقدان العظام".

وتضيف أنه "من الواضح أن الكالسيوم وفيتامين D مهمان للغاية، لكن فيتامين K عامل مؤثر في صحة العظام أيضًا"، موضحة أن فيتامين K يساعد أيضًا في إنتاج أدينوسين ثلاثي الفوسفات، أو ATP، الذي يمد خلايا الجسم وعضلاته بالطاقة.

تصف إحدى الدراسات فيتامين K بأنه "عامل مهمل في صحة القلب والأوعية الدموية"، حيث يدرس الباحثون ما إذا كان لفيتامين K دور في منع تكلس الشرايين التاجية - تراكم الكالسيوم الذي يؤدي إلى تصلبها وتضييقها، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

توصلت الدراسات إلى أن تناول نظام غذائي غني بفيتامين K يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية، والتي تشمل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

توفر الأطعمة التالية مستويات مناسبة من فيتامين K:

1. البقدونس

يُقدم البقدونس جرعة كبيرة من فيتامين K، إلى جانب فيتاميني A وC. يُعدّ البقدونس أكثر من مجرد زينة، إذ يُطلق عليه اسم عشبة غنية بالعناصر الغذائية ولذيذة الطعم لتتبيل الأطعمة.

كما أنه يمكن أن يُساعد في تقليل خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، ويمكن أن ارتبط بتحسين صحة الدماغ.

2. الكرنب الأخضر

تُدرج أخصائية التغذية سامانثا كاسيتي الكرنب الأخضر ضمن قائمتها لأكثر الخضراوات صحة، مُشيرةً إلى احتوائه على مُضادات الأكسدة وغني بالعناصر الغذائية، بما في ذلك 25% من الاحتياج اليومي من الكالسيوم. كما يُعتبر الكرنب الأخضر منخفض الكربوهيدرات، ويُناسب حمية الكيتو.

3. السبانخ

كما أفادت نتائج دراسة بأنه إلى جانب المساعدة في حماية الجسم من الأمراض المزمنة كالسرطان وأمراض القلب، يبدو أن تناول السبانخ والخضراوات الورقية الأخرى له فوائد لصحة الدماغ، وقد يُبطئ التدهور المعرفي مع التقدم في السن.

4. أوراق اللفت

تحتوي أوراق اللفت على نسبة عالية من فيتامين K وA وC وحمض الفوليك. كما أنها غنية بالألياف، وتُدرجها أخصائية التغذية غريس ديروشا في قائمة الخضراوات الغنية بالألياف ذات الفوائد الصحية الكبيرة. كما تُستخدم أوراق اللفت بانتظام في وصفات الطعام الصحي.

5. البروكلي

البروكلي جزء من عائلة الخضراوات الصليبية، التي تحتوي على عناصر نشطة بيولوجيًا. تشير دكتورة ريزو إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على الغلوكوسينولات، وهي مركبات تحتوي على الكبريت في البروكلي، يمكن أن يحمي الخلايا من تلف الحمض النووي، ويُعطل المواد المسرطنة، ويُعزز موت الخلايا السرطانية، وله تأثيرات مضادة للالتهابات في الجسم.

6. الخس

يقول خبراء التغذية إن خس الجبل الجليدي أقل كثافةً من حيث العناصر الغذائية مقارنةً بالخضراوات الورقية الأخرى، لذا ربما يكون الخيار الأفضل هو الخس الروماني أو الخس الأخضر، لأنهما يوفران جرعات من الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم.

تقول سوزان كامبل، أخصائية التغذية في كليفلاند كلينك إن "الألوان الداكنة للخس تجعله أكثر فائدة".

7. الملفوف

سواءً كان أخضر أو بنفسجي، تقول دكتورة ريزو إن الملفوف من الفصيلة الصليبية، وبالإضافة إلى كونه غني بالألياف فهو يمتلئ بمضادات الأكسدة والفيتامينات.