6 نصائح فعالة لتعزيز الصحة والنشاط خلال عطلة عيد الأضحى

تعد عطلة عيد الأضحى فرصة ذهبية للاجتماع العائلي وتبادل الزيارات وتناول الوجبات الشهية في جمع كبير، ووسط أجواء مبهجة وسعيدة. وضمانًا للسعادة في هذا الجمع الجميل، وفي هذه المناسبة المباركة، يجب الاهتمام بالصحة، وتجنب السلوكيات الغذائية الضارة التي قد تكون سببًا في حدوث وعكات صحية خلال عطلة العيد لتفسد احتفال الأسرة به.

في هذا المقال، نقدم لكِ عزيزتي نصائح فعالة لتعزيز الصحة والنشاط خلال عطلة عيد الأضحى، من خلال خبير التغذية، معتز الشريف، للاستمتاع بالعيد وبأجوائه المبهجة الفرحة.

نصائح لتعزيز الصحة في عيد الأضحى

الإفراط في تناول الطعام، وقلة الحركة، والسهر لساعات متأخرة، سلوكيات سلبية تؤثر على الصحة العامة، وقد تكون سببًا في إضعاف النشاط البدني. لذلك يوصي الشريف باتباع النصائح التالية للاستمتاع بعطلة العيد في صحة ونشاط وسعادة أيضًا، وهذه النصائح دوت الخليج:

الاعتدال في تناول اللحوم والأطعمة الدسمة

الإفراط في تناول اللحوم من أخطر التحديات الصحية في عيد الأضحى ، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر باللحوم الحمراء، لذا:

اختاري قطع اللحم قليلة الدهون. اعتمدي طرق طهي صحية مثل الشوي أو السلق بدلاً من القلي. اجعلي وجباتك متوازنة بإضافة الخضار والألياف. تجنبي تناول الكبدة بكثرة لأنها عالية بالكوليسترول. الاعتدال في تناول اللحوم، إذ يسبب الإفراط في تناول اللحو، عسر الهضم وارتفاع الدهون الثلاثية وضغط الدم. يجب الاهتمام بتناول حصص كافية من الخضروات والفواكه ( أسالي خبير التغذية عن الكم). حققي التوازن في غذائك، بإضافة السلطة الخضراء إلى كل وجبة، وتناول فواكه طازجة بين الوجبات بدلاً من الحلويات المصنعة، الألياف الموجودة في الخضروات تساعد على الهضم وتحمي من الإمساك.

حافظي على نشاطكِ البدني حتى خلال العطلة

يجب بقاء الجسم في حالة نشاط مستمرة، إذ يؤدي الخمول في الإجازات إلى كسل عام وزيادة في الوزن، ولكي تكوني في نشاط دائم:

امشي 20–30 دقيقة يوميًا، ويفضل بعد الوجبات. شاركي أفراد الأسرة في أنشطة خفيفة أو ألعاب حركية.تجنبي الجلوس الطويل أمام الشاشات أو النوم الزائد عن الحد. مارسي النشاط البدني اليومي لتقوية المناعة وتحسين عملية الهضم.

لا تهملي نشاطك البدني خلال عطلة عيد الأضجى

شرب الماء بكمية كافية

الترطيب أساس الصحة، خاصة في فصل الصيف، لذا تناولي ما لا يقل عن 8 أكواب ماء يوميًا، ولتكون الاستفادة كبيرة، تجنبي تناول المشروبات الغازية والعصائر الصناعية المحلاة. يمكنك إضافة شرائح الليمون أو الخيار لماء أو أي من الفاكهة المفضلة عندك ليصبح الماء بنكهة طبيعية تساعدك على الاقبال عليه طوال اليوم دون اهماله.

الحصول على قدر كاف من النوم

مع تبادل الزيارات العائلية، والدعوات المنزلية، والسهر وسط جمع مبهج، قد يتأثر نومك، لذا من المهم تذكيرك بضرورة الحصول على قدر كاف من النوم ليستعيد الجسم نشاطه وحيويته. وليكون نومك صحيًا، احرصي على تطبيق ما يلي:

تجنبي تناول الكافيين في المساء. هيئ لنفسك بيئة ملائمة للنوم، تكون خالية من المنغصات ( غرفة مظلمة بدون هواتف ذكية). الحفاظ على الصحة النفسية

لا تقتصر الصحة على صحة الجسد فقط، لذا اهتمي بحالتك النفسية خلال عطلة العيد، واستمتعي بها مع الأهل والأقارب والأصدقاء في جو مرح ومبهج. ليتحقق ذلك، حاولي أن لا يكون أي تجمع على حساب صحتك لكي لا تكوني عرضة للتوتر، يمكنك الاستعانة بالمطاعم لاعداد الولائم وعمل الترتيبات اللازمة إذا كانت العزائم بداخل منزلك أنتِ. اجتمعي بالمقربين منك ومن يحملون لك حبًا واخلاصًا كبيرًا بداخلهم، واحيطي نفسك بأشخاص سعداء يشعون إيجابية في حديثهم، ومرحهم وفي طريقة تفاعلهم مع الآخرين.

اختيارك للطعام الصحي خيار يحقق نشاطك وحيويتك في العيد

احذري المغريات بكل أنواعها

سر نشاطك وحيويتك لا يكمن في نوعية الطعام فقط، بل في كميته أيضًا، لذا عليكِ باستخدام أطباقًا صغيرة للتحكم في الكمية، واحذري التخمة لكي لا تتحول عطلة العيد إلى إجازة مرضية. المغريات ليست في الطعام فقط، تجنبي القيام بأي سلوك يضر بصحتك في العيد.

انتبهي لصحة الأطفال وكبار السن

قدمي للأطفال وجبات مغذية ومتوازنة، وحاولي السيطرة على تناولهم للحلويات، شجعي الجميع على الحركة والنشاط باقتراح ألعاب مسلية داخل المنزل أو خارجه. قدمي للأطفال الغذاء الصحي الذي ينعش ذاكرتهم، منهم من يستأنف امتحانات نهاية العام الدراسي بعد العيد، لا تنسي أن التحصيل الدراسي الجيد يبدأ من المطبخ.

خلاصة القول:

إن تعزيز الصحة والنشاط خلال عطلة عيد الأضحى لا يعني الاستمتاع بالعيد، وبأجوائه الفرحة المبهجة، بل يعني ضرورة تحقيق التوازن، اسعدي بالأهل والأصدقاء والأقارب مع الحفاظ على أساسيات الصحة الجسدية والنفسية، ذلك هو الضمان الوحيد لخروجك من عطلة العيد وعودتك إلى العمل مجددًا وأنت في قمة نشاطك وحيويتك.

تذكري: الصحة لا تعوض، فعززي فرحتك بالعيد بحفاظك على صحة وصحة أحبابك،،،

كل عام وأنتِ وأسرتك بخير، وعيد أضحى مبارك وصحي وسعيد.