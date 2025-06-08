الرياض - كتبت رنا صلاح - مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، لا شيء يضاهي كوبًا باردًا من عصير القصب المنعش، الذي يُعد من أكثر المشروبات الطبيعية المحبوبة. يتميز عصير القصب بمذاقه الحلو الطبيعي دون الحاجة لإضافة سكر، فضلًا عن غناه بالفيتامينات والمعادن التي تمنح الجسم الترطيب والطاقة. الآن، يمكن لكل ربة منزل تحضيره بسهولة في البيت دون الحاجة لشرائه من الخارج!

"من قلب محلات العصير لبيتك"… اعملي عصير القصب بأبسط طريقة وأعلى جودة وانتعشي طول اليوم من أول

المكونات:

عودان من قصب السكر الطازج

لتر من الماء المثلج

عصير 2 ليمونة

خلاط كهربائي

مصفاة ناعمة

طريقة التحضير خطوة بخطوة:

تحضير القصب: قومي بتقشير عيدان القصب جيدًا حتى تزيلي القشرة الخارجية القاسية، ثم قطّعيه إلى قطع صغيرة بطول 2 سم تقريبًا.

قومي بتقشير عيدان القصب جيدًا حتى تزيلي القشرة الخارجية القاسية، ثم قطّعيه إلى قطع صغيرة بطول 2 سم تقريبًا. التقسيم والخلط: قسّمي قطع القصب إلى 4 أجزاء لتسهيل الخلط. ضعي جزءًا منها في الخلاط مع كمية مناسبة من الماء المثلج، وابدئي في الخلط حتى تُستخرج العصارة تمامًا.

قسّمي قطع القصب إلى 4 أجزاء لتسهيل الخلط. ضعي جزءًا منها في الخلاط مع كمية مناسبة من الماء المثلج، وابدئي في الخلط حتى تُستخرج العصارة تمامًا. تكرار الخطوة: كرري العملية مع باقي الأجزاء حتى تنتهي من الكمية كاملة.

كرري العملية مع باقي الأجزاء حتى تنتهي من الكمية كاملة. إضافة الليمون: بعد الانتهاء من خلط كل القصب، أعيدي العصير إلى الخلاط، وأضيفي عصير الليمون، ثم اخلطي المزيج مرة أخيرة للحصول على طعم متجانس ومنعش.

بعد الانتهاء من خلط كل القصب، أعيدي العصير إلى الخلاط، وأضيفي عصير الليمون، ثم اخلطي المزيج مرة أخيرة للحصول على طعم متجانس ومنعش. التصفية: باستخدام مصفاة ناعمة، قومي بتصفية العصير جيدًا للتخلص من أي شوائب أو ألياف.

باستخدام مصفاة ناعمة، قومي بتصفية العصير جيدًا للتخلص من أي شوائب أو ألياف. التقديم: قدّمي عصير القصب باردًا في أكواب طويلة مع مكعبات الثلج، واستمتعي بأحلى مشروب صيفي طبيعي وصحي.

لماذا نضيف عصير الليمون إلى عصير القصب؟

لتحسين الطعم: يمنح عصير القصب نكهة حمضية منعشة ومتوازنة.

يمنح عصير القصب نكهة حمضية منعشة ومتوازنة. لزيادة الفائدة الغذائية: الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة.

الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة. كمادة حافظة طبيعية: يساعد الليمون في منع تغيّر لون العصير إلى الداكن عند حفظه.

أبرز فوائد عصير القصب: