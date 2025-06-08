الرياض - كتبت رنا صلاح - يشعر عدد كبير من الأشخاص بالانزعاج بعد تناول الأطعمة الدسمة خلال عيد الأضحى المبارك مثل الفتة والكوارع، إلى جانب الأطباق الغنية بالدهون التي تؤثر على الهضم، كما تعمل على زيادة وزن الجسم أيضا، ومن الممكن أن تزيد أطباق وأكلات عيد الأضحى من مستويات الكوليسترول والسكر في الجسم، لذلك يجنب تناول مشروبات صحية تعالج ما أفسدته أكلات العيد.

بينها الماء الساخن.. 5 مشروبات مهمة بعد تناول الوجبات الدهنية في عيد الأضحى

ومن أبرز المشروبات التي يجب تناولها بعد أكلات عيد الأضحى المبارك، ما يلي:

الماء الساخن

يعتبر الماء الساخن علاجا بسيطا إلا أنه يعتبر فعالا بعد تناول الأطعمة الدهنية، إذ يساعد على الهضم من خلال تعزيز انهيار الدهون، ويساعد الماء الساخن في التخفيف من أي إزعاج أو انتفاخ مرتبط بتناول الدهون، كما يساعد الجسم على التخلص من الدهون، كما يسهم في الصحة الهضمية بشكل عام.

ماء الشمر

يعتبر ماء الشمر أو الشاي خيارا رائعا يجب تناوله الأطعمة الدهنية، إذ بخصائصه الهضمية، ويعمل ماء الشمر على التخفيف من حدة الانتفاخ وعدم الراحة، كما يساعد في تسهيل عملية الهضم، ويعتبر علاجا مهدئا لمواجهة ثقل الوجبات الدهنية، ويمكن إعداده من خلال غلي بذور الشمر أو الشمر الطازج في الماء وتناوله.

مشروبات يجب تناولها بعد الوجبات الدهنية

شاي أخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في الهضم والتخفيف من تأثير تناول الوجبات الدهنية على الجهاز الهضمي، إذ أنه يعمل على تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية، كما يوفر الكافيين دفعة خفيفة من الطاقة، كما يعمل البوليفينول الموجود في الشاي الأخضر على تحسين الصحة العامة، ويوفر خصائص مضادة للالتهابات.

مشروبات التخلص من الهموم

تساعد مشروبات التخلص من السموم في إزالة السموم الطبيعية من الجسم، ما يؤدي إلى تسهيل عملية الهضم، وتقليل الانتفاخ، ويمكن أن يكون دمج مشروبات التخلص من السموم في روتين وجبتك بعد تناول الدهون طريقة جيدة لإعادة ضبط نظامك الغذائي.

مشروبات بروبيوتيك