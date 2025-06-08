الرياض - كتبت رنا صلاح - في الوقت الذي يسعى فيه الكثيرون لتناول طعام صحي يساعدهم على فقدان الوزن وتقوية المناعة دون اللجوء إلى الأدوية ظهرت البطاطس البنفسجية كأحد البدائل الطبيعية المثالية التي لا يعرفها عدد كبير من الناس هذه البطاطس الغريبة في لونها قد تظن للوهلة الأولى أنها مجرد نوع غريب الشكل لكنها في الحقيقة كنز غذائي له فوائد مذهلة ويستحق أن يكون جزءاً من نظامك الغذائي اليومي.

"هات وجربها بنفسك!".. البطاطس البنفسجية اللي هتخسس وتقوي مناعتك من غير دوا.. جربها وهتشكرني!!

عند المقارنة بين البطاطس البنفسجية والبطاطس التقليدية نجد أن هناك اختلافاً كبيراً لا يقتصر فقط على اللون بل يشمل القيمة الغذائية أيضاً فالبطاطس البنفسجية تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الطبيعية التي تُعرف باسم الأنثوسيانين وهي المادة المسؤولة عن اللون البنفسجي الغامق وتلعب دوراً مهماً في حماية الجسم من الالتهابات وتقوية جهاز المناعة كما أنها تحتوي على كميات أقل من النشا ما يجعلها خياراً جيداً لمن يسعون إلى فقدان الوزن بطريقة صحية.

فوائد مذهلة لصحة الجسم

البطاطس البنفسجية تقدم مجموعة من الفوائد الصحية التي تجعلها تتفوق على البطاطس البيضاء ومن أبرز هذه الفوائد نذكر ما يلي:

تحسين عملية الهضم بفضل احتوائها على الألياف الغذائية.

تقليل ضغط الدم بسبب وجود مضادات الأكسدة.

دعم وظائف الجهاز المناعي بشكل طبيعي.

تعزيز الشعور بالشبع مما يساعد في التحكم بالوزن.

الوقاية من بعض أنواع السرطان بسبب قدرتها على مقاومة الجذور الحرة.

طريقة الاستفادة منها في نظامك الغذائي

من الجيد معرفة أن البطاطس البنفسجية يمكن طهيها بعدة طرق تناسب كل الأذواق فيمكنك سلقها أو شويها أو حتى طهيها بالبخار دون أن تفقد الكثير من قيمتها الغذائية والأفضل دائماً هو طهيها بدون إضافات دهنية كثيرة لتضمن الاستفادة القصوى من عناصرها المفيدة كما يمكن إضافتها إلى السلطات أو تقديمها كطبق جانبي غني ولذيذ.