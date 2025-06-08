حافظي على صحتكِ ورشاقتكِ.. باتباع قواعد التغذية السليمة خلال عيد الأضحى

ها هو عيد الأضحى المبارك، يطلَ علينا من جديد هذا العام؛ حاملًا معه بشائر الفرح والسرور بموسم الحج المبارك. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وشعيرةٌ من شعائر الله المعظّمة التي فرضها على المسلمين؛ وتبدأ مناسك الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة الحالي وتنتهي في اليوم الثالث عشر من الشهر نفسه.

يحتفل المسلمون حول العالم، وكل عام، بهذا العيد العظيم الذي يُعتبر فرصةً للتعبير عن طاعتهم لله وامتثالهم لأوامره، من خلال أداء الأضحية التي تُعدَ تجسيدًا للتضحية والإيثار. ويُعتبر العيد الكبير الثاني بعد عيد الفطر؛ وتتضمن طقوس عيد الأضحى صلاة العيد، ذبح الأضاحي، مشاركة اللحوم مع الأهل والأصدقاء والمحتاجين، بالإضافة إلى مظاهر احتفالية أخرى مثل توزيع الهدايا والملابس الجديدة على الأطفال، والزيارات العائلية.

لكن كثيرًا ما يقع البعض في خطأ الإكثار من تناول الأكل والحلويات خلال هذا العيد، كما هو الحال مع أعيادٍ ومناسباتٍ أخرى؛ ما يُعرَضهم ومن يحبون، لمشاكل ومتاعب صحية بعضها قد يستمر ويتطور لأمراض. لذا نعتمد في "دوت الخليج" على سياسة التوعية والتذكير دومًا، بوجوب اتباع بعض القواعد الهامة للحفاظ على الصحة وضمان الاستمتاع بهذا العيد دون منغصات.

ولهذا سأقومُ أنا محررة قسم صحة ورشاقة على موقع "دوت الخليج"، بإطلاعكِ على كافة النصائح التي يُسديها لكِ الخبراء في موقع "ويب طب"، بغية الاستمتاع بعيد الأضحى والتمتع بصحةٍ وراحة بال مستدامة.

قواعد التغذية السليمة خلال عيد الأضحى

قواعد التغذية السليمة خلال عيد الأضحى

بما أن العديد من وجبات عيد الأضحى الشهية تنتظرنا هذه السنة أيضًا، خاصةً الدسمة منها؛ من المهم لنا تعلَم كيفية التعامل معها بذكاء للحفاظ على صحتنا وضمان التزامنا بتغذيةٍ سليمة ومتوازنة، تضمن لنا المحافظة على الوزن وعدم التعرض لمشكلات الجهاز الهضمي وغيرها.

ولتحقيق هذه المعادلة، يقدم موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الطبية، بعض النصائح والإرشادات الهامة لتغذية صحية خلال العيد؛ إليكِ ما جاء فيها:

1. تناولي الطعام خلال ساعات النهار

بعض الناس يرتكبون الخطأ الأكبر في أذية أجسادهم، من خلال تأخير الوجبات حتى المساء، وذلك لتناول ما يحلو لهم في العزائم والولائم الكبيرة التي تحصل بمجملها في فترة الليل. ولهذا يتجنبون الأكل خلال النهار، بانتظار المساء؛ حيث يجدون أنفسهم ضحية الشراهة الشديدة لأكل كل ما تقع عليه أيديهم.

لذا تجنَبي هذا الخطأ الفادح عزيزتي، واحرصي على تناول الطعام خلال النهار، خصوصًا وجبة الفطور التي ينبغي أن تحوي عناصر صحية مثل الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان. وللغداء، تناولي طبق سلطة خضار مع عنصر بروتين، أو شطيرة كبيرة، لتعزيز الشعور بالشبع وعدم الإفراط في الأكل مساءً.

2. تناولي وجبة تمهيدية

من المهم دومًا، وقبل التوجه إلى الوليمة أو الأكل في المطعم، أن "نكسر جوعنا" ببعض الطعام؛ وذلك بتناول وجبة صغيرة تُعتبر "وجبة تمهيدية" يمكن أن تكون على شكل حبة فاكهة أو وجبة خفيفة قبل ساعة أو ساعتين من عشاء العيد.

وسوف تُسهم هذه الوجبة الصغيرة، في كبح جماحكِ نحو تناول الطعام دون حسبان فيما بعد، لأنها ببساطة ستُسد جوعكِ قليلًا.

واظبي على الرياضة وشرب الماء لمنع زيادة الوزن خلال عيد الأضحى

3. التزمي بقواعد معينة عند تناول الوجبة الرئيسية

قد يغفل البعض عن هذه النقطة المهمة، لكن ثمة قواعد أساسية يجب الالتزام بها قبل البدء بالوجبة الرئيسية؛ وهي قواعد ستضمن لكِ الحفاظ على صحتكِ ووزنكِ المثالي.

البداية مع شرب الماء عوضًا عن المشروبات الأخر، مثل العصائر والمشروبات الخفيفة؛ إذ يحتوي كوب من العصير أو المشروبات الخفيفة على نحو 90 سعرة حرارية.

ثم أعدَي طبقًا يحتوي على وجبات صغيرة من مختلف الأطعمة المُفضلة لديكِ، بغرض التذوق، ودون إعطاء نفسكِ الإمكانية لإعادة ملء الطبق من جديد. تنجح هذه الحيلة معي دومًا في البوفيهات والعزائم الكبيرة، وبذلك لن تشعري أنكِ محرومة من تذوق هذه الأطعمة من جهة، ولن تبالغي في كمية الطعام التي تتناولينها من جهةٍ أخرى.

4. ساعدي في تقديم الطعام وتنظيف المائدة عند الانتهاء

ليس هناك أجمل من التعاون والمساعدة خلال الموائد الكبيرة، وهي فرصةٌ ذهبية لكِ للتحرك بين الفينة والأخرى وعدم الجلوس لمدةٍ طويلة. سيُتيح لكِ مد يدَ العون في تقديم الطعام والتنظيف بعد الإنتهاء من الأكل، العديد من الفوائد؛ منها الحركة الدائمة عوضًا عن الجلوس المستمر الذي سيجعلكِ تأكلين أكثر، ومنها الابتعاد عن مغريات الحلويات التي غالبًا ما تكون في نهاية كل عزومة.

نصائح أخرى للحفاظ على الصحة خلال عيد الأضحى

فيما سبق، دوت الخليج نصائح وإرشادات في حال اضطررتِ لتلبية دعوةٍ على الغداء أو العشاء خلال عيد الأضحى؛ لكن ماذا عن الأوقات الباقية؟ كيق تُنظَمين حياتكِ وطرق تغذيتكِ السليمة، للحفاظ على صحتكِ ورشاقتكِ؟

إليكِ هذه النصائح السريعة:

1. فليكن بعض وقتكِ المتاح خلال عيد الأضحى، مُخصَصًا لممارسة الرياضة، التي قد تكونين غفلتِ عنها أو لم تجدي الوقت الكافي لممارستها خلال الأيام العادية.

الرياضة في العيد ستُعزَز قوتكِ وصحتكِ، وتمنحكِ الرشاقة واللياقة البدنية التي تتطلعين إليها؛ وعوضًا عن التكاسل في النوم والاسترخاء طوال اليوم على الأريكة، توجهي فورًا إلى قاعة الرياضة أو قومي بالمشي والسباحة، أو أي نشاطٍ بدني خفيف تحبين، طالما أنكِ تتحركين.

خطَطي لوجباتكِ مسبقًا لتجنب الإفراط في الأكل خلال عيد الأضحى

2. خطَطي مسبقًا لوجباتكِ، في حال خرجتِ من المنزل لوقتِ طويل، أو قررتِ القيام بنزهة أو رحلة طويلة مع الأصدقاء؛ ستساعدكِ هذه الوجبات الخفيفة والصحية، المُحضَرة مسبقًا، في كبح جماح الجوع والشهية المفتوحة وعدم الاضطرار لشراء الوجبات السريعة الغنية بالدهون والسكريات والأملاح.

3. ضعي طبقًا شخصيًا لكِ لتأكليه، يُعدَ من الطرق المثالية للحفاظ على الصحة والرشاقة خلال عيد الأضحى.

كيف ذلك؟ إن إعداد طبقٍ خاص بكِ والالتزام بمحتوياته، سيحول دونكِ ودون التوجه نحو كافة الأطباق المختلفة خاصةً الرئيسية منها، التي ستُغريكِ للسكب منها مرارًا وتكرارًا. واعتمدي هذه الطريقة بصورةٍ خاصة عند تناول الطعام في اللقاءات العائلية والاجتماعية، كي لا تُسرفي في كمية الأكل، التي لا تحتاجين نصفها.

والنصيحة الأهم في المقام الأول، والتي يُشدَد عليها كافة خبراء الصحة والتغذية: لا تأكلي إلا عندما تشعرين بالجوع؛ المجاملة ومسايرة الآخرين، لن تعود عليكِ بالنفع، بل بالعكس ستدفعكِ لتناول الطعام في الوقت الذي لا تحتاجينه، وستُكثرين منه مخافة إغضاب المضيفين، وهو ما سيؤدي بكِ إلى التخمة والتلبك المعوي، ناهيكِ عن زيادة الوزن.

احذري من الإسراف في الأكل خلال عيد الأضحى لتجنب التخمة وزيادة الوزن

في الختام؛ فإن عيد الأضحى هو مناسبةٌ للاحتفال والاستمتاع بالوقت، وليس التركيز فقط على الأكل بكافة أنواعه وأشكاله. والتغذية السليمة والمدروسة والمخطط لها لتناول طعامٍ صحي ومتوازن، دوت الخليج أول القواعد وأثمنها للحفاظ على صحتكِ ورشاقتكِ خلال العيد.

فلا تُجاملي أحدًا إلا نفسكِ عزيزتي، واحرصي على مواظبة الالتزام بخطتكِ الغذائية والرياضية والحياتية بكافة المقاييس، كي تحافظي على جودة ورفاه حياتكِ. وكل عام وأنتِ وأحبتكِ بألف خير.