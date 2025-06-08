تعرفي على أبرز فوائد تناول الشوكولاتة مع الشاي

يعتاد بعض الأشخاص على تناول الشوكولاتة بانتظام للاستفادة بأكبر قدر من الفوائد، ولكن يرغب البعض في زيادة العناصر الغذائية التي تدخل الجسم مما يدفعهم إلى تناولها مع الشاي.

لذا سنستعرض في التقرير التالي أبرز فوائد تناول الشوكولاتة مع الشاي وفقًا لما ذكره موقع "times of india".

1- تعزيز صحة القلب

تحتوي الشوكولاتة والشاي على كميات جيدة من مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل كبير خاصة إذا تم تناولهم معًان مما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب المزمنة.

2- خفض ضغط الدم

يساهم تناول الشوكولاتة مع الشاي في خفض مستويات ضغط الدم بالجسم؛ لأن هذا المزيج يساهم في تحسين وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية مما يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية ومن ثم تدفق الدم بشكل أفضل، ولكن لا يفضل الإفراط في تناوله.

3- الحد من الأمراض المزمنة

يمكن أن يقدم مزيج الشوكولاتة مع الشاي كمية كبيرة من مضادات الأكسدة مما يساعد في مكافحة الجذور الحرة الضارة بالجسم التي يمكن أن تسبب تلف الخلايا أو الشيخوخة أو الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان بمختلف أنواعه.

4- تحسين الحالة المزاجية

تحتوي الشوكولاتة على مركبات تؤثر على الحالة المزاجية مثل الثيوبرومين والكافيين مما يساعد في إفراز السيروتونين، بينما يحتوي الشاي على الكافيين والثيانين، مما يساهم في تعزيز الهدوء والاسترخاء ومن ثم تناولهم معًا يحسن الشعور بتحسن في الحالة المزاجية بشكل كبير.

5- دعم الدورة الدموية في الدماغ

تناول الشوكولاتة مع الشاي يساعد في تحفيز الدورة الدموية في الدماغ بشكل كبير مما قد يدعم الوظائف الإدراكية والذاكرة، ولكن يجب الانتباه لنوعية الشوكولاتة وكمية الشاي التي يتم تناولها، حيث لا يفضل الإفراط في تناول هذا المزيج.