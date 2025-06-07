الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل سعي الكثير من الأشخاص إلى الحصول على جسم رشيق وصحي، ظهرت العديد من الطرق والأنظمة الغذائية التي تهدف إلى فقدان الوزن وحرق الدهون. ومؤخرًا، أثارت سيدة سعودية ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت عن “مشروبها السري” الذي ساعدها على إنقاص وزنها بشكل ملحوظ وإزالة الدهون المتراكمة، خاصة في منطقة البطن، خلال أسبوع واحد فقط.

"هتخس 20 كيلو وتبقى رشيقة".. سيدة سـعودية تكشف مشروبها سري لإنقاص الوزن وإزالة الدهون والكرش في 7

تقول السيدة نورة (اسم مستعار)، وهي أم لثلاثة أطفال وتبلغ من العمر 38 عامًا:

“كنت أعاني من زيادة الوزن بعد الحمل، وخاصة تراكم الدهون في منطقة البطن. جربت العديد من الحميات، لكنني كنت أستعيد الوزن بسرعة. إلى أن قررت الاعتماد على مكونات طبيعية، وابتكرت وصفة بسيطة لكن فعالة، وشربتها يوميًا لمدة أسبوع.”

مكونات المشروب السري

بحسب ما أفصحت عنه نورة، فإن مشروبها يتكون من مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل، وهي:

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور الطازج

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

عصير نصف ليمونة

كوب من الماء الساخن

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري)

يتم خلط المكونات جيدًا، ويُترك المشروب لعدة دقائق قبل شربه. تنصح نورة بتناوله صباحًا على معدة فارغة، قبل تناول أي وجبة.

نتائج مذهلة خلال أسبوع

تشير نورة إلى أنها بدأت تلاحظ الفرق خلال الأيام الثلاثة الأولى، من حيث انخفاض الانتفاخ وتحسن الهضم. وبحلول اليوم السابع، فقدت حوالي 3 كيلوغرامات، ولاحظت تقلصًا واضحًا في حجم البطن. كما أنها شعرت بزيادة في النشاط وتحسُّن في جودة النوم.

تحذيرات ونصائح

على الرغم من بساطة المكونات، تنبه نورة إلى ضرورة استشارة الطبيب، خصوصًا لمن يعانون من مشاكل في المعدة أو ضغط الدم. كما تؤكد أن المشروب وحده ليس كافيًا، بل يجب اتباع نظام غذائي متوازن، والإكثار من شرب الماء، والمشي لمدة 20 دقيقة يوميًا.