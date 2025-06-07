الرياض - كتبت رنا صلاح - أول ما تسمع اسم اللوتيولين ممكن تفتكره دوا للمغص أو شيء مالوش علاقة بالجمال، لكن الحقيقة إن المكون النباتي ده كنز مخفي موجود في الطبيعة وفايدته لشعرك خرافية، اللوتيولين هو مركب طبيعي بينتمي لعائلة الفلافونويد، وبيتواجد في نباتات زي البقدونس، الفلفل، الكرفس، وحتى البابونج.

اللوتيولين؟!! اسمه شبه اسم دوا مغص..لكن تأثيره على شعرك بيخليه يرقص من الفرحة!!

اللي ميعرفهوش كتير إن اللوتيولين بيشتغل على أكتر من جبهة لما يتعلق الأمر بالشعر، أولا بيقلل من الالتهابات اللي ممكن تسبب تساقط الشعر، وده بيخلي فروة راسك صحية ونشيطة وثانيا، بيحارب الإجهاد التأكسدي، اللي هو عدو خفي للشعر وبيخلي بصيلاته تضعف وتفقد حيويتها، لما تستخدم منتجات أو أطعمة فيها لوتيولين، انت كأنك بتدي شعرك جرعة إنعاش تخليه يرقص من الفرح.

عدو للتساقط وصاحب لفروة صحية

مش بس كده، اللوتيولين بيساعد في تحسين الدورة الدموية لفروة الراس، وده بيخلي التغذية توصل لكل بصيلة، والنتيجة شعر أقوى، أنعم، وأكتر كثافة وكأنك بتبني جيش من الدعم والتغذية يحمي كل خصلة في شعرك.

ازاي تستفيد من اللوتيولين بسهولة؟

لو عايز تستفيد من اللوتيولين، مش لازم تدور على منتجات معقدة، كل اللي عليك إنك تدخل أطعمة طبيعية فيها لوتيولين في نظامك اليومي زي البقدونس، الكرفس، النعناع، أو حتى تشرب شاي البابونج كمان فيه سيرومات ومكملات بتحتوي عليه بشكل مركز تقدر تضيفها لروتين العناية بالشعر.

اللوتيولين مش بس اسم غريب، ده نغمة سحرية لصحة وجمال شعرك جرب تديله فرصة، وسيب شعرك يحكيلك الحكاية بنفسه.