"هيطلع الأول علي دفعتة"...لتقوية الذاكرة ومحاربة النسيان 10 أعشاب طبيعية تعزز قوة الدماغ!!

الرياض - كتبت رنا صلاح - الكثير من الطلاب يبحثون عن أعشاب تساعد في تحسين الذاكرة وزيادة التركيز والانتباه، خصوصًا خلال فترة الامتحانات. توجد مجموعة من الأعشاب والتوابل التي قد تساهم في تعزيز صحة الدماغ، وبعضها قد يكون متوفرًا في منزلك بالفعل نستعرض أهم هذه الأعشاب وفقا لموقع Verywell Health:

المريمية

المريمية من الأعشاب المعروفة برائحتها القوية وفوائدها للذاكرة، حيث تساهم في تحسين الإدراك وقد تساعد في علاج مرض الزهايمر تشير الدراسات إلى أن المريمية تحتوي على مركبات تدعم الوظائف الإدراكية والعصبية.

الكركم

الكركم من التوابل القديمة الشهيرة، ويحتوي على مركب الكركمين الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وهما عاملان مهمان لصحة الدماغ والجسم بشكل عام تشير الأبحاث الأولية إلى أن الكركم قد يساهم في تعزيز صحة الدماغ والوقاية من مرض الزهايمر عن طريق تقليل تراكم بروتين بيتا أميلويد، المعروف بتكوينه للوحات في الدماغ مرتبطة بهذا المرض كما يمكن أن يحمي خلايا الدماغ من التلف.

الجنكة بيلوبا

الجنكة بيلوبا يستخدم منذ زمن طويل لعلاج الخرف، وهو شائع في الطب الصيني التقليدي يعتقد أنه يحسن الوظائف الإدراكية من خلال تحسين تدفق الدم إلى الدماغ هناك أدلة تشير إلى أن هذه العشبة قد تساعد في دعم الإدراك لدى مرضى الزهايمر أو الضعف الإدراكي المعتدل كما تشير مراجعات بحثية إلى أن مستخلص الجنكة بيلوبا المعروف باسم EGb761 قد يبطئ من تدهور الإدراك، خصوصا لدى المرضى الذين يعانون من أعراض نفسية عصبية مثل الاكتئاب المصاحب للخرف.

الأشواغاندا

الدراسات الأولية تبيّن أن عشبة الأشواغاندا قد تدعم صحة الدماغ عبر تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو عامل قد يساهم في تطور مرض الزهايمر.

الجينسنج

الجينسنج من أشهر الأعشاب لتحسين الذاكرة، حيث يمكن أن يمنع فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر ويقلل من تراجعها يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات تسمى جينسينوسيدات، والتي أظهرت دراسات أولية قدرتها على تقليل مستويات بروتين بيتا أميلويد في الدماغ.

بلسم الليمون

يستخدم عادة على شكل شاي لتخفيف القلق وتحسين النوم، وقد يساعد أيضًا في تحسين المزاج.