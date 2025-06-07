الرياض - كتبت رنا صلاح - كتير من الناس خصوصا البنات بيتعاملوا مع حبس البول كأنه شيء عادي أو حتى نوع من القوة والتحمل، سواء بسبب الشغل أو الخروج أو الكسل أو حتى التوتر، بيتجاهلوا نداء جسمهم ويفضلوا ساكتين لحد ما الألم يبدأ يظهر، بس الحقيقة إن حبس البول مش بطولة، ده خطر صامت ممكن يقلب حياتك في لحظة.

حبس البول مش بطولة!!.. ده إعلان مجاني عن إنك محتاجة تنظيم حياتك من أول وجديد!!

كل مرة بتحبسي البول انتي بتضغطي على الكلى والمثانة وبتخلي الجسم يحتفظ بسموم المفروض تتطرد برا، الضغط المستمر ده بيضعف جدار المثانة، وممكن يسبب التهابات مزمنة، حصوات، أو حتى عدوى في الكلى، والمصيبة إن كل ده بيبدأ من عادة بسيطة متكررة.

وقتك مش أثمن من صحتك

لو سبب حبس البول هو انشغالك المستمر، فدي علامة واضحة انك محتاجة تعيدي تنظيم وقتك، جسمك محتاج أولويات واضحة مش مجرد تأجيل وتأجيل. رتبي يومك، خصصي وقت لدخول الحمام من غير استعجال، وادخلي بمجرد ما تحسي بحاجة تأجيل الراحة مش إنجاز، ده إعلان مجاني إنك تايهة وسط الفوضى.

إشارات الجسم مش اقتراحات دي أوامر

جسمك بيكلمك بلغة بسيطة وصريحة، وكل إشارة تجاهليها بتتحول لمشكلة، لو بدأتي تحسي بألم في أسفل البطن، تقلصات، أو تكرار في التبول، اعرفي إن ده تحذير متأخر اسمعي جسمك من الأول، واديله حقه في الراحة قبل ما يطلبها بالعافية.

نظمي نفسك قبل ما تضطري تعالجي نفسك

حبس البول مش دليل قوة ولا علامة على الانشغال، ده خلل محتاج إصلاح، نظمي وقتك، اسمعي جسمك، وافتكري دايما إن الصحة مش حاجة بنفكر فيها وقت التعب، دي أسلوب حياة لازم نحافظ عليه من البداية.