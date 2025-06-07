الرياض - كتبت رنا صلاح - شجرة الزيتون ليست فقط مصدرًا لزيت الزيتون الشهير أو ثمرة الزيتون، بل إن أوراقها أيضًا كنز طبيعي غني بالفوائد الصحية، فقد استخدمت أوراق الزيتون منذ القدم في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض، وذلك لما تحتويه من مركبات فعالة مثل مضادات الأكسدة والفيروسات وغيرها، وسوف نتعرف على أهم فوائد أوراق شجرة الزيتون في هذا المقال.

"معجزة ربانية حيرت العالم بأكمله”..لن تصدق ماذا تحتويه أوراق هذه الشجرة من فوائد للجسم

فوائد أوراق الزيتون

تعمل مركبات أوراق الزيتون على توسيع الأوعية الدموية، مما يساعد في تقليل ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي، كما أنها تساهم في تقليل مستوى الكوليسترول الضار وتحسن تدفق الدم، مما يدعم صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بالجلطات.

تنظيم مستوى السكر في الدم

تساهم أوراق الزيتون في تحسين حساسية الإنسولين، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني، كما أنها تساهم في إبطاء امتصاص السكر وبالتالي منع ارتفاع السكري.

الوقاية من السرطان

تحتوي أوراق الزيتون على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تخترق الجذور الحرة وتمنعها من التلف، وهذا ما يساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان.

تعزيز صحة الدماغ

تحتوي أوراق الزيتون على بعض الخصائص العلاجية ومضادات الأكسدة التي تساهم في تحسين صحة المخ ومنع الخلايا العصبية من التلف وبالتالي الوقاية من الزهايمر والخرف المبكر.

تحسين الهضم

تحتوي أوراق الزيتون على نسبة من الألياف الطبيعية التي تساهم في تساهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإصابة بالإمساك وبالتالي تحسين عملية الهضم.