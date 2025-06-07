الرياض - كتبت رنا صلاح - يحتاج الجسم إلى العديد من العناصر الغذائية التي تفيد وتعزز من صحة الجسم، كما أن بعض المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها يمكنها المساهمة في طرد السموم المتراكمة، ومن أفضل الوسائل التي تمنح الجسم دفعة من الحيوية والنقاء هي العصائر الطبيعية المحضرة من مكونات طازجة وغنية بالفيتامينات والمعادن، ويمكن التعرف على وصفة صحية طبيعية من خلال متابعة هذا المقال.
"معجزة بكل المقاييس!"..مشروب صحي ينقي الجسم من السموم في 7 أيام فقط.. اشربلك كوباية منه
يمكن تحضير مشروب يفيد الجسم ويقضي على العديد من المشاكل الصحية وتتمثل المكونات في الآتي:
- كزبرة.
- جزر.
- شمندر مسلوق.
- ليمون.
- ماء.
خطوات تحضير المشروب
يمكن الحصول على فوائد صحية مذهلة لعلاج بعض المشاكل الصحية وذلك باتباع الخطوات الآتية:
- إحضار المكونات ويتم تنظيفها وتقطيعها جيدا.
- إحضار الخلاط الكهربائي ووضع المكونات بداخلة وإضافة القليل من الماء.
- تخلط المكونات جيدا للحصول على مزيج مناسب.
- وضع المشروب في كوب وتناول من كوب إلى كوبين يوميا.
فوائد المشروب للجسم
تمتلك تلك الوصفة فوائد مذهلة وفريدة للجسم والتي تتمثل في الآتي:
- تنظيف الكبد وتنقية الجسم من السموم،وتحفيز وظائفه من خلال تنشيط أنزيمات الكبد وتعزيز إفراز العصارة الصفراوية.
- التقليل من معدل السكر في الدم وتحفيز إنتاج الأنسولين المقاوم لارتفاع نسبة السكر.
- تعمل على تفتيت حصوات الكلى والتقليل من تكون الحصوات.
- تنظيف القولون من الفضلات والغازات وتقليل الالتهاب والانتفاخ وتسهيل عملية الإخراج والوقاية من الإمساك.
- تعزيز صحة الجلد وتنقية البشرة وتفتيحها، بالإضافة إلى التخلص من الاسمرار وتوحيد لون البشرة.