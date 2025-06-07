«هتقول كانت غايبة عني فين!»..عشبة معجزة هتخليك تاكل اللي نفسك فيه من غير ما السكر يرفع..جربها دلوقتي!! 

الرياض - كتبت رنا صلاح - تلعب الأعشاب دورا هاما في دعم الصحة، حيث لا يمكن تجاهل الدور الكبير الذي تلعبه بعض المكونات الطبيعية في دعم الصحة والوقاية من الأمراض، ومن بين هذه المكونات تبرز أوراق الكاري كعلاج تقليدي فعال وشامل، خاصة لمرضى السكري، فرغم أن الكثيرين يعرفون الكاري كتوابل تضفي نكهة مميزة على الأطعمة، إلا أن له أسرارا طبية رائعة تستحق التعرف عليها، ويمكن التعرف على تلك الفوائد خلال متابعة المقال التالي.

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تقدم أوراق الكاري فوائد لا حصر لها وفريدة خاصة لمرضى السكر وذلك على التفصيل التالي:

تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث أن تناول أوراق الكاري بانتظام يمكن أن يساعد في خفض مستويات الجلوكوز في الدم، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

تعمل المركبات النشطة في الكاري على تعزيز فاعلية الإنسولين الطبيعي في الجسم.

منع مقاومة الأنسولين وتحسين استجابة الجسم لهذا الهرمون، مما يساهم في خفض معدلات السكر.

الحد من مضاعفات السكري، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن ارتفاع السكر وتقلل من خطر الإصابة بمضاعفات مثل تلف الأعصاب ومشاكل الكلى وأمراض القلب.

كيفية الاستفادة من الكاري لمرضى السكر

يمكن تحقيق أعلى استفادة من أوراق الكاري وخاصة لمرضى السكر وذلك بتحضير مشروب وذلك باتباع الخطوات الآتية: