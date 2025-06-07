"مشروب معجزة ربنانية" تناول اللبن والسمسم يوميا قبل النوم يحقق معجزات ويعالج امراض مزمنة لن تصدق

الرياض - كتبت رنا صلاح - في زمن تتزايد فيه الشكوى من ضعف العظام وتراجع الكثافة العظمية، خاصة مع التقدم في العمر، يظهر مشروب الحليب مع السمسم كأحد الحلول الطبيعية والفعّالة لدعم صحة الهيكل العظمي والوقاية من مرض هشاشة العظام، الذي يعد من أكثر المشكلات الصحية شيوعا لدى كبار السن والنساء بعد سن اليأس.

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يُعرف الحليب بأنه من أغنى المصادر الطبيعية بالكالسيوم، العنصر الأساسي في تكوين العظام والأسنان. ولا يقتصر دوره على تقوية العظام فقط، بل يساعد أيضًا في تحسين امتصاص فيتامين د، الذي يلعب بدوره دورًا محوريًا في تثبيت الكالسيوم داخل أنسجة العظام. تناول كوب من الحليب يوميًا يُعد خطوة مهمة نحو الحفاظ على كتلة العظام، خاصة عند الأطفال والنساء الحوامل والمسنين.

السمسم كنز غذائي من المعادن

أما السمسم، فرغم صغر حجمه، إلا أنه يحمل في طياته قيمة غذائية كبيرة. يحتوي السمسم على نسبة عالية من الكالسيوم، بل وأعلى من تلك الموجودة في بعض منتجات الألبان، بالإضافة إلى المغنيسيوم والفوسفور والزنك كما أن وجود الدهون الصحية في السمسم يعزز امتصاص العناصر المعدنية في الجسم.

التكامل بين المكونين

عند مزج السمسم مع الحليب، يتكامل العنصران ليشكّلا مشروبًا غنيًا بالعناصر الحيوية التي تساهم في تقوية العظام. فالكالسيوم الموجود في الحليب يتعزز بمثيله في السمسم، بينما يسهم المغنيسيوم والفوسفور في دعم بناء العظام بشكل متوازن. هذه التركيبة تجعل من المشروب وسيلة طبيعية وآمنة لمكافحة هشاشة العظام، خاصة مع الاستمرار في تناوله ضمن نظام غذائي صحي.

متى ينصح بتناوله؟

يفضّل تناول مشروب الحليب مع السمسم صباحًا على معدة فارغة أو قبل النوم، حيث يكون الجسم أكثر قابلية لامتصاص الكالسيوم. كما يُنصح بطحن السمسم أو تحميصه قليلًا قبل إضافته إلى الحليب، لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية والاستفادة القصوى منه.

وقاية وعلاج… بطعم لذيذ

مشروب الحليب مع السمسم ليس فقط علاجًا وقائيًا لهشاشة العظام، بل هو أيضًا خيار صحي يمكن إدراجه بسهولة ضمن الروتين اليومي وبفضل مذاقه اللطيف وقيمته الغذائية العالية، يُعدّ مناسبًا لجميع الأعمار، ويشكل بديلًا آمنًا للمكملات الكيميائية في كثير من الحالات.