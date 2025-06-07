الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر البقدونس من أهم ما يمكن تناوله للتخلص من مشاكل كثيرة فهي تعتبر من الاعشاب الطبيعية الرائعة كما تساعد في التخسيس بشكل كبير، ولذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا بوابة الزهراء على أهمية احتساء مياه البقدونس من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي.

«انسي الوزن الزائد بالكوب ده؟!»..اشربي كوب في الصباح والمساء في اليوم وانسي الدهون في 7 أيام!

هناك مجموعة كبيرة من الفوائد التي سوف تحصل عليها عند شرب مياه البقدونس والتي تتمثل فيما يلي:

تساعد البقدونس في تنقية الكبد والكلى وكذلك البنكرياس من اي سموم متراكمة فيهم.

كما أنها تساعد في التخلص من الحصوات التي توجد في الكلى بصورة طبيعية.

بجانب أنها تلعب دور رائع في ضبط السكري في الدم بصورة طبيعية.

وكذلك ضغط الدم من خلال الحرص على تناولها بشكل منتظم.

طريقة إعداد حساء البقدونس مع الليمون

يعتبر هذة الطريقة الأفضل لتناوله البقدونس حيث يمكنك ان تقوم بالتحضير هذا الحساء بكل بساطة من خلال الخطوات التالية: