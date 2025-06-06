ليست جميع المشاكل الصحية والأمراض التي نعاني منها، ناجمةٌ عن الإصابة بشيٍ خارجي ومفاجئ يُصيبنا؛ بل ثمة أعضاءً وأجزاء داخل الجسم، قد تتعرض لمشكلاتٍ صحية تتفاقم في حال إهمالها وعدم علاجها بالشكل الصحيح.

من هذه الأعضاء، البواسير؛ التي تُعدَ جزءًا طبيعيًا من التشريح البُنيوي لجسم الإنسان. لكل إنسان نوعان من البواسير، هما البواسير الداخلية الموجودة داخل القناة الشرجية، والبواسير الخارجية المتموضعة حول فتحة الشرج. وتُعتبر البواسير الداخلية جزءًا من منظومة الدم التي تُغذي منطقة الشرج، وتتكون من مجموعةٍ من الفروع الشريانية الدقيقة؛ أمَّا البواسير الخارجية فهي عبارة عن أوردة دم.

البواسير – الأعراض والأسباب

الكل عرضة للإصابة بالبواسير في مرحلةٍ معينة من العمر أو ظرفٍ ما، وفيما يلي بعض الحقائق حول البواسير:

• الانتشار: تُصيب البواسير حوالي 75% من الناس في مرحلة ما من حياتهم.

• عامل العمر: يُعاني حوالي 50% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عامًا من البواسير.

• عامة السكان: يُقدر انتشار البواسير بما يتراوح بين 4.4% و36%.

• الزيارات الطبية: تُمثل البواسير حوالي 45% من زيارات العيادات الخارجية لطب المستقيم.

• الحمل: تُصاب حوالي 50% من النساء الحوامل بالبواسير بسبب زيادة الضغط في البطن والتغيرات الهرمونية خلال مرحلة الحمل.

• الأثر الاقتصادي: تتجاوز التكلفة السنوية لعلاج البواسير في الولايات المتحدة 600 مليون دولار، وتُؤدي التكاليف غير المباشرة إلى زيادة العبء الاقتصادي إلى مليارات الدولارات.

بدوره، يؤكد الدكتور تامر سعيد، استشاري الجراحة العامة وجراحات السُمنة والسكر وجراحات المناظير في المستشفى السعودي الالماني دبي؛ تُعد البواسير من أكثر الأمراض الشرجية شيوعًا، وتصيب الملايين حول العالم، وقد تؤثر بشكلٍ كبير على جودة الحياة اليومية للمريض. ومع تطوَر العلم وظهور تقنياتٍ جديدة، أصبحت جراحة البواسير أكثر أمانًا وفعالية وسرعة في التعافي. ومن بين الروّاد الذين تبنّوا هذه التقنيات الحديثة وحققوا من خلالها نتائج مُبهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يبرز إسم الدكتور تامر سعيد الذي تحدث إلينا عن أسباب ومضاعفات البواسير غير المُعالجة، وطرق العلاج المتاحة والحديثة التي بات بإمكان الجميع الاستفادة منها للتخلص من هذه المشكلة.

ما دوت الخليج البواسير؟

البواسير دوت الخليج أوردة متورمة في المستقيم والشرج، قد تُسبَب إزعاجًا وحكة ونزيفًا. وهي تشبه دوالي الأوردة، وقد تتطور داخل المستقيم (البواسير الداخلية) أو تحت الجلد المحيط بالشرج (البواسير الخارجية).

وبشرحٍ الدكتور سعيد أكثر؛ فالبواسير دوت الخليج تورّماتٌ في الأوعية الدموية الموجودة في منطقة الشرج والمستقيم السفلي، وقد تكون داخليةً أو خارجية (كما ذكرنا في البداية). تظهر نتيجة زيادة الضغط في هذه المنطقة، ما يؤدي إلى تمدَد الأوردة وحدوث نزيف أو ألم أو حتى هبوط في الحالات المتقدمة.

الدكتور تامر سعيد استشاري جراحات المناظير في المستشفى السعودي الالماني

هناك 4 أنواعٍ للبواسير ينبغي معرفتها:

1. البواسير الداخلية: تقع داخل المستقيم، وعادةً ما تكون غير مؤلمة، ولكنها قد تُسبَب نزيفًا.

2. البواسير الخارجية: توجد تحت الجلد حول فتحة الشرج، وغالبًا ما تُسبَب ألمًا وتورمًا وتهيَجًا.

3. البواسير المتدلية: بواسير داخلية تبرز خارج فتحة الشرج، وقد تُسبَب ألمًا.

4. البواسير المتخثرة: بواسير خارجية مُصابة بجلطة دموية، تُسبَب ألمًا وتورمًا شديدين.

ما دوت الخليج أكثر الأسباب الشائعة للإصابة بالبواسير؟

أو بمعنى أدق، ما دوت الخليج الأسباب التي تؤدي إلى تورَم البواسير الموجودة أصلًا داخل الجسم؟ يجيب الدكتور سعيد على هذا السؤال بالتالي:

• الإمساك المزمن أو الإسهال المتكرر، قد يُسبَبان تورم البواسير.

• الجلوس لفترات طويلة، خاصةً على كرسي الحمام؛ وهو ما يحصل حاليًا مع تزايد تصفح الناس لهواتفهم الخلوية (لساعاتٍ أحيانًا) داخل الحمام.

• الحمل والولادة؛ وهو سببٌ عضوي لا يمكن التحكم فيه.

• السُمنة وزيادة الوزن.

• ضعف عضلات الحوض مع التقدم في العمر.

• قلة تناول الألياف والسوائل، وهي بالتأكيد مشكلةٌ يجب الالتفات إليها.

تُصيب البواسير الرجال والنساء على حد سواء؛ لكن الدراسات تُشير إلى أن النساء أكثر عُرضةً للإصابة بها نتيجةً لعوامل مثل الحمل والولادة، مما يزيد الضغط على أوردة المستقيم. ومع ذلك، فإن الرجال أكثر عُرضةً لطلب العلاج الطبي للبواسير من النساء؛ ما يستدعي توعية جميع قارئات "دوت الخليج" على ضرورة إيلاء هذه المشكلة العناية اللازمة.

يُعاني حوالي 25% من النساء و15% من الرجال من البواسير ممن تزيد أعمارهم عن 45 عامًا؛ وتزداد هذه الحالة شيوعًا مع التقدم في السن، حيث تُصيب شريحةً كبيرةً من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

الحمل أحد أسباب الإصابة بالبواسير

ما دوت الخليج مضاعفات البواسير؟

في حال عدم تشخيصها وعلاجها؛ يمكن للبواسير المتورمة والمؤلمة، كما بتنا نعلم الآن، أن تتسبب في العديد من المضاعفات على الرغم من أنها ليست من الأمراض الخطيرة في معظم الحالات.

ويُلخَص الدكتور سعيد، مضاعفات البواسير في حال إهمال علاجها كما يلي:

1. نزيف شرجي مُزمن، قد يُسبَب فقر دم.

2. ألم حاد عند التبرَز أو الجلوس.

3. تكوّن جلطات دموية في البواسير الخارجية.

4. التهابات متكررة أو خرَاج شرجي.

5. صعوبة في التنظيف الشخصي والشعور بعدم الراحة الدائمة.

ما دوت الخليج طرق علاج البواسير؟

وفقًا لاستشاري جراحات المناظير في المستشفى السعودي الالماني الدكتور تامر سعيد؛ تتدرج طرق العلاج من تعديل نمط الحياة وتناول الألياف، إلى الأدوية الموضعية، ومن ثم التدخل الجراحي في الحالات المُتقدمة. وهنا تبرز أهمية التطور التكنولوجي في توفير حلولٍ فعالة بدون ألم أو مضاعفات.

1. تقنية THD – الحل الثوري لعلاج البواسير

من أحدث التقنيات الجراحية المستخدمة عالميًا لعلاج البواسير دوت الخليج تقنية THD (Transanal Hemorrhoidal Dearterialization)، والتي يتم تطبيقها بمهارةٍ عالية من قبل الدكتور سعيد.

مميزات هذه التقنية:

• لا تتضمن استئصالًا للبواسير، بل تعتمد على ربط الشرايين المُغذية لها باستخدام موجات الدوبلر.

• تُجرى العملية بدون أي جروح أو قطع في الجلد.

• لا تُسبَب ألمًا تقريبًا، مما يجعل المريض لا يحتاج إلى مُسكنات قوية بعد العملية.

• لا تتطلب البقاء في المستشفى، حيث يغادر المريض في نفس اليوم أو اليوم التالي.

• العودة للنشاط الطبيعي خلال 24 إلى 48 ساعة فقط.

• نسبة المضاعفات فيها منخفضة للغاية.

• تقدم نتائج طويلة الأمد دون عودة البواسير بنسبة كبيرة.

للأسف معظم النساء لا يسعين وراء العلاج الطبي للبواسير

2. HR STATION – قفزة نوعية في تشخيص أمراض الشرج

إلى جانب التطور في العلاج، يقود الدكتور سعيد استخدام أحدث تقنية تشخيصية في الشرق الأوسط، وهي جهاز HR STATION. هذا الجهاز يُمثَل نقلةً نوعية في تشخيص أمراض الشرج وخاصةً البواسير، باستخدام تقنية تصوير متقدمة تعمل بكاميرا 4K FULL HD بتقنية IN-SCOPE.

ما يُميَز HR STATION:

• دقة تشخيصٍ عالية جدًا لحالة القناة الشرجية.

• تصوير حي وواضح يساعد على شرح الحالة للمريض.

• يتيح للجراح اتخاذ القرار المناسب بسرعة وكفاءة.

• غير مؤلم، ويتم في العيادة دون الحاجة لأي تخدير.

في الختام؛ فالبواسير ليست نهاية المطاف للبعض، لكنها قد تكون بدايةً لمعاناة طويلة إذا لم يتم علاجها بالشكل الصحيح. ومع وجود تقنيات مثل THD وHR STATION، وخبرة جرَاحين مثل الدكتور تامر سعيد، أصبح بالإمكان الآن التخلص من هذه المعاناة بسرعة، وبأقل قدرٍ من الألم، وبدون أي تعطيل للحياة اليومية.