 "هتلاقيها جنبك في المطبخ ومش هتتوقع فايدتها!".. بتضبط السكر وبتنزل الوزن وبتنظف البطن في دقايق

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر الليمون من أكثر الفواكه الحمضية استخدامًا في الأنظمة الغذائية والصحية، لما يحتويه من عناصر فعالة ومركّبات طبيعية تعود بفوائد كبيرة على الجسم ولا يقتصر دور الليمون على تعزيز المناعة وتوفير جرعة غنية من فيتامين C، بل يتعدى ذلك ليشمل مساهمته في التحكم في مستويات السكر في الدم، خسارة الوزن، وتحسين الهضم. هذه الفوائد تجعل الليمون عنصرًا غذائيًا مهمًا في النظام اليومي لمن يسعون إلى حياة صحية ومتوازنة.

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يساعد الليمون في منع الارتفاع المفاجئ في مستويات سكر الدم، خاصةً بعد تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات ويعود ذلك إلى احتوائه على مركبات نباتية مثل الفلافونويدات، التي تساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وتقليل مقاومة الخلايا له كما أن حموضة الليمون تُبطئ من عملية امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، مما يقلل من الارتفاع الحاد في الجلوكوز بعد الأكل.

تناول عصير الليمون أو إضافته إلى الطعام يمكن أن يكون وسيلة فعالة وطبيعية لتنظيم سكر الدم، خصوصًا لمرضى السكري أو المعرضين للإصابة به.

الليمون والمساعدة في خسارة الوزن

يُعرف الليمون بقدرته على دعم برامج إنقاص الوزن، ليس لأنه “يحرق الدهون” بشكل مباشر، بل لأنه يُعزز الإحساس بالشبع ويحسّن عملية الهضم. عند شرب ماء الليمون الدافئ على الريق، يُحفَّز الجهاز الهضمي وتُنشط عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد الجسم على حرق السعرات بشكل أكثر كفاءة.

كما أن ماء الليمون يُعد بديلاً صحيًا للمشروبات المحلاة، فيقلل من استهلاك السعرات الفارغة، وهذا بدوره يُسهم في تقليل الوزن على المدى الطويل.

الليمون والتخلص من الإمساك