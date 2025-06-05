الرياض - كتبت رنا صلاح - تعاني الكثير من النساء من مشاكل تراكم الجلد الميت على الوجه، مما يتسبب في بهتان البشرة وفقدان نضارتها وظهور الحبوب والرؤوس السوداء. ورغم وجود العديد من المنتجات التجارية، إلا أن الكثير منها يحتوي على مواد كيميائية قاسية تؤثر على البشرة الحساسة. لهذا السبب، نكشف لكِ اليوم وصفة جهنمية بمكونات طبيعية فعّالة، تمنحك تقشيرًا آمنًا، تنظيفًا عميقًا، وترطيبًا مذهلًا… وكل هذا في دقائق فقط!

"زمن الكوافيرات خلاص انتهى".. الوصفة الجهنمية لتقشير الوش وإزالة الجلد الميت وترطيب رهيب في 10

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة (البنّ العربي أو التركي)

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من الزبادي أو اللبن الرائب

بضع قطرات من زيت جوز الهند أو زيت اللوز (اختياري للبشرة الجافة)

✨ لماذا هذه المكونات؟

القهوة: تعمل كمقشر طبيعي يزيل الجلد الميت بلطف، وينشّط الدورة الدموية لتفتيح البشرة وإضفاء إشراقة فورية.