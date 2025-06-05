«بخار قبل العيد!!».. طريقة حمام بخار للشعر تفتح المسام وتخلّي شعرك ينوّر من أول مرة!! 

الرياض - كتبت رنا صلاح - العناية بالشعر ليست رفاهية، بل هي ضرورة للحفاظ على مظهر صحي وجذاب، خاصة في ظل التعرض المستمر لعوامل التلف مثل الحرارة والمنتجات الكيميائية، من بين الوسائل الفعالة في هذا المجال تبرز جلسات البخار للشعر كحل طبيعي وآمن لتحسين صحة الشعر وفروة الرأس، هذه التقنية تساعد على فتح المسام، وتعزيز الامتصاص، وتحفيز نمو الشعر، وهي مناسبة لجميع أنواع الشعر عند استخدامها بطريقة صحيحة.

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تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يحفز نمو الشعر ويقوي البصيلات.

فتح المسام ليسمح بامتصاص الزيوت والمرطبات الطبيعية بشكل أفضل.

ترطيب الشعر الجاف ومنع التقصف، ما يضيف نعومة ولمعانًا للشعر.

تنظيف عميق لفروة الرأس من الدهون والرواسب، مما يقلل القشرة.

تحسين فعالية منتجات العناية مثل الأقنعة والزيوت عند استخدامها مع البخار.

توزيع الزيوت الطبيعية من فروة الرأس حتى أطراف الشعر.

مكونات طبيعية مفيدة أثناء التبخير

الأفوكادو، غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، يغذي الشعر ويمنع الهيشان.

الزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرغان، تُستخدم قبل وبعد التبخير لتعزيز الترطيب والتغذية.

طريقة استخدام جلسات البخار للشعر