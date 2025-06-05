5 مشكلات صحية تهدد صحة المرأة بعد الثلاثين.. يجب مواجهتها بحكمة

تُعد الثلاثينات مرحلة فاصلة في حياة المرأة؛ مع دخول النساء في سن الثلاثين، تحدث لهن العديد من التغيرات الجسمانية التي تؤثر في صحتهن البدنية والنفسية، وليس ذلك فحسب، فقد تتأثر جودة الحياة في هذه المرحلة تأثرًا كبيرًا مع جهل المرأة بأي مشكلات صحية بعد الثلاثين

ولأن صحة المرأة بعد الثلاثين تتطلب الكثير من الوعي والاهتمام والرعاية، وإذا كنتِ عزيزتي في الثلاثين من عمرك، أو على عتبة الدخول في هذه المرحلة العمرية الحساسة، تابعي معي هذا المقال بعناية لمعرفة التغيرات الجسدية، الهرمونية، والعاطفية الشائعة التي تمر بها النساء في هذا السن، لمعرفة احتياجاتك في هذه المرحلة.

تتعرض المرأة بعد الثلاثين لتحديات محددة بسبب بعض المشاكل الصحية

ماذا تحتاج المرأة في سن الثلاثين؟

تحتاج المرأة في سن الثلاثين إلى رعاية صحية شاملة، إذ يجمع هذا السن بين النضج الجسدي والعقلي والعاطفي. تظهر التغيرات الهرمونية والبدنية بوضوح، وقد تظهر مشكلات صحية بعد الثلاثين، هذه المشكلات تتطلب متابعة دقيقة مثل اضطرابات الدورة الشهرية، تقلبات الوزن، مشاكل الخصوبة، والضغوط النفسية. في هذه المرحلة العمرية المهمة، تزداد أهمية الفحوصات الوقائية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وأورام الثدي. إن الاهتمام بصحة المرأة بعد الثلاثين، واتباعها نمط حياة صحي، يضمن لها حياة صحية بجودة عالية حيث الوقاية من أي مشكلات صحية تتربص بها.

ما دوت الخليج أبرز المشكلات الصحية التي تواجهها المرأة بعد الثلاثين؟

تقول دكتورة أمينة العسلي، اختصاصية النساء والتوليد، "تقدم المرأة في العمر يسبب العديد من التغيرات الهرمونية، هذه التغيرات تقف وراء أي مشكلات صحية بعد الثلاثين، وأبرز هذه المشكلات ما يلي:

تراجع الخصوبة والعقم

بعد دخول المرأة سن الثلاثين، تبدأ فرص الحمل بالتراجع تدريجيًا، وقد تواجه بعض النساء تحديات مثل تأخر الإنجاب أو الإجهاض. تشير الإحصاءات إلى أن واحدة من كل ثماني نساء تعاني من مشاكل في الخصوبة. لذا، من المهم جدًا زيارة طبيبة النساء بشكل دوري ومبكر، خاصة في حال وجود نية للحمل.

كما أن الحمل في سن الثلاثين قد يرافقه بعض المشكلات الصحية مثل:

سكري الحمل

ارتفاع ضغط الدم

فقر الدم (نقص الحديد)

الاكتئاب

التغيرات الهرمونية وزيادة الوزن

من المشكلات الصحية بعد الثلاثين التي تتطلب وعي المرأة ما يلي:

بطء في عملية الأيض

زيادة الوزن في محيط الخصر

احتباس السوائل

اضطرابات النوم

هذه التغيرات لا تعني بالضرورة وجود خلل، لكنها مؤشرات تدعوكِ لتعديل نمط حياتكِ الغذائي والبدني، ليلائم متطلبات المرحلة التي تمرين بها.

يجب اعتماد نمط حياة صحي لتجنب زيادة الوزن كأحد مشكلات صحية بعد الثلاثين

اضطرابات المزاج والتوتر المزمن

بسبب ضغوط الحياة اليومية، وتشعب الأدوار التي تقوم بها المرأة في العمل، وتربية الأطفال، تبدأ العديد من النساء في هذه المرحلة بملاحظة أعراض التوتر المستمر، تقلبات المزاج، أو حتى نوبات القلق والاكتئاب.

مشكلات الصحية المرتبطة بالبشرة والشعر

مع حدوث التغيرات الهرمونية، تتعرض المرأة لما يلي:

تساقط الشعر

جفاف البشرة

ظهور التجاعيد الدقيقة

ظهور حب الشباب المرتبط بالدورة الشهرية

إذا كنتِ غاليتي تعانين من أي من هذه المشاكل الصحية، عليكِ بالاهتمام بالتغذية السليمة، والحصول على قدر كافٍ من النوم. واستخدام منتجات عناية مناسبة لعمرك، إذ يساعد ذلك بشكل كبير في تقليل هذه تأثير التغيرات الهرمونية.

زيادة احتمالات الإصابة ببعض الأمراض المزمنة

مع التقدم في العمر، ومع الأخذ في الاعتبار تأثير التغيرات الهرمونية التي تحدث في هذا العمر، تزداد احتمالية التعرض لمشاكل صحية بعد الثلاثين حيث زيادة احتمالات التعرض لما يلي:

لذلك، يجب الحرص على إجراء الفحوصات الدورية، مثل فحص الدم، فحص الثدي الذاتي، وفحص عنق الرحم، خاصة إذا كانت هناك عوامل وراثية أو تاريخ عائلي لبعض الأمراض.

ممارسة الرياضة وبخاصة اليوغا يخفف من التوتر ويعزز من صحة المرأة بعد الثلاثين

كيف اعتني بنفسي بعد عمر الثلاثين؟

يمكنم الاعتناء بنفسك جيدً، بعد الوعي بمشكلات صحية بعد الثلاثين، من خلال اتباع هذه النصائح:

احرصي على التغذية المتوازنة، وتناولي البروتينات، الخضروات الورقية، الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، والكالسيوم وفيتامين D

مارسي الرياضة بانتظام، الرياضة تحافظ على الوزن، وتقوي العظام، وتساعد في تحسين الحالة النفسية.

نامي جيدًا، لأن حصولك على قسط وفير من النوم، أمر ضروري لتجديد خلايا الجسم وتنظيم الهرمونات.

تواصلي مع طبيبتك بانتظام، لعمل فحوصات الدورية، لأن الاهتمام بصحة المرأة بعد الثلاثين يتطلب ذلك.

تجنبي التوتر المزمن، وحاولي الاسترخاء، وخصصي وقتًا لمنح نفسك الرعاية الكاملة، مارسي التأمل، واليوغا، وشاركي في نشاطات تحبينها.

استشيري الطبيب المختص وتحدثي معه بارتياحية بشأن أي عرض غير صحي لتجنب أي مشم

خلاصة القول:

إن صحة المرأة بعد الثلاثين تحتاج لفهم التغيرات الجسدية والنفسية والعاطفية، كما تتطلب وعيًا أكبر وقرارات أكثر نضجًا. يمكنكِ تقليل احتمالية التعرض لأي مشكلات صحية بعد الثلاثين، والعيش بصحة ونشاط لسنوات طويلة قادمة. لا تترددي في استشارة الأطباء، وتذكري أن الوقاية دائمًا خير من العلاج.

تذكري .. الوعي بمتطلبات المرحلة يمكنك من الحفاظ على صحتك ومواجهة المشكلات الصحية التي تتعلق بسن الثلاثين.

مع تمنياتي لكِ بدوام الصحة والعافية،،،