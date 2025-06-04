الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد اللب السوري، أو بذور دوار الشمس، من الوجبات الخفيفة الشائعة التي تحظى بشعبية واسعة في مختلف الدول العربية ولا تقتصر جاذبيته على نكهته اللذيذة فقط، بل يتفوق أيضًا بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن تغذية سليمة ومتوازنة.

مفاجأة تقلب الموازين .. مفاجاة للجميع لن تصدق مايحدث لجسمك عند تناول اللب السوري.. يا ريتنا عرفنا من زمان!!

دعم بناء العضلات:

يُعتبر اللب السوري من المصادر الغنية بالبروتين النباتي، مما يجعله مفيدًا لتعزيز قوة العضلات وتحسين الأداء البدني، وخصوصًا لمن يمارسون الرياضة بانتظام.

صحة القلب:

تحتوي هذه البذور على دهون غير مشبعة تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، الأمر الذي يساعد في تقوية القلب وحماية الأوعية الدموية من الأمراض.

تحسين وظائف الجهاز الهضمي:

نظرًا لاحتوائه على كمية جيدة من الألياف، يساهم اللب السوري في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من مشكلات مثل الإمساك والانتفاخ.

جمال البشرة:

الفيتامينات، ولا سيما فيتامين (هـ)، والأحماض الدهنية الموجودة فيه تُكسب البشرة نضارة وتساعد في تأخير علامات التقدّم في العمر.

تعزيز المناعة:

بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها، يلعب اللب السوري دورًا فعّالًا في مقاومة الالتهابات ودعم جهاز المناعة ضد الأمراض المختلفة.

مصدر فوري للطاقة:

مع محتواه المعتدل من السعرات الحرارية، يُعَد اللب السوري وجبة خفيفة مثالية لمن يحتاج إلى دفعة من النشاط خلال اليوم دون الإفراط في تناول الطعام.

تنظيم مستويات السكر في الدم:

عند تناوله باعتدال، يمكن أن يساعد اللب السوري في استقرار معدل السكر في الدم، مما يجعله ملائمًا بشكل خاص لمرضى السكري.

تقوية العظام: