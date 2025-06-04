«اكتشفت سر وصفة سيروم طبيعي» … خلت بشرتي مشدودة وأنعم من قبل.. ودعت التجاعيد والخطوط الرفيعة من غير بوتوكس

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد الخطوط الدقيقة من أبرز المؤشرات التي تظهر التقدم في العمر، وغالبًا ما تبدأ بالظهور حول منطقة العينين والفم والجبهة وبمرور الوقت ومع التعرض المستمر لأشعة الشمس، وضغوط الحياة اليومية ونقص الترطيب تفقد البشرة مرونتها تدريجيًا، ولحسن الحظ لا يتطلب الأمر اللجوء إلى مستحضرات باهظة الثمن لمعالجة هذه المشكلة بل يمكنك تحضير سيروم طبيعي فعال باستخدام مكونات متوفرة في مطبخك.

مكونات السيروم

يمكنك تحضير السيروم من خلال توفير عدة مكونات بسيطة وتتمثل في التالي:

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E (أو محتوى كبسولتين).

ملعقة صغيرة من زيت الورد أو زيت بذور العنب.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

ثلاث قطرات من زيت اللبان (اختياري).

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

لتحضير هذه الوصفة بنجاح يلزم اتباع الخطوات المذكورة أدناه:

أحضري عبوة زجاجية صغيرة ونظيفة، ويفضل أن تكون داكنة اللون للحفاظ على خصائص الزيوت.

أضيفي زيت فيتامين E إلى العبوة، ثم اتبعيه بزيت الورد أو زيت بذور العنب.

ضعي جل الألوفيرا وامزجي المكونات جيدًا.

أضيفي زيت اللبان وماء الورد، ثم رجي العبوة جيدًا حتى يتجانس الخليط بالكامل.

طريقة الاستخدام

نظفي وجهك جيدًا بالغسول المناسب ثم جففيه بلطف.

ضعي بضع قطرات من السيروم على بشرتك، وابدئي بتدليكه بأطراف الأصابع بحركات دائرية، مع التركيز على مناطق الخطوط الدقيقة كمنطقة تحت العين، الجبين، وحول الفم.

استخدمي السيروم مرة واحدة يوميًا في المساء، ويفضل تركه على البشرة طوال الليل دون غسله للحصول على أفضل النتائج.

فوائد السيروم للبشرة

يحتوى هذا السيروم على العديد من الفوائد وأبرزها مايلي: