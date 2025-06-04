الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر الخضروات من المصادر الأساسية لعدد من الفيتامينات كما أن لها فوائد كثيرة. ويعد الجرجير من الخضروات المفيدة لصحة الجسم لاحتوائه على قدر كبير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى، التي ربما يغفل عنها البعض، كما أنه يحتوي على مكونات تساهم في حماية الجسم من العديد من الأمراض.

هبة من الله لعباده .. نبتة خضراء برخص التراب تزرع في مصر واليمن يحارب الشيخوخة ويضبط السكر في الدم

الأمريكي أبرز 10 فوائد للجرجير، الذي يعد أحد مكونات مائدة الطعام عند الفقراء والأغنياء على السواء لأن تناوله يوفر للجسم فوائد متنوعة، تساهم في حمايته من الأمراض المزمنة مثل السكري ومحاربة الشيخوخة، إضافة إلى كونه منشطا عاما للجسم.

إليك أبرز الفوائد التي يتميز بها الجرجير: