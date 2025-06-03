الرياض - كتبت رنا صلاح - من قديم الزمان والستات بيدوروا على الجمال الطبيعي، والوصفات اللي تطلع من قلب الطبيعة وتدي نتايج من غير مواد كيميائية، ولو كنتي بتدوري على حل للبقع وتفتيح البشرة من غير ما تبوحي بالسر، يبقى «سرك في بير» معانا النهاردة وصفة كريم طبيعي سحره في مكوناته، وسره في نتيجته اللي تبان من اول اسبوع.

«سرك في بير»!!..كريم طبيعي لتفتيح البشرة وصفة من قلب الطبيعة تشيل البقع وتفتح الوش!!

مش هتحتاجي تشتري حاجات غالية، لان كل مكون موجود عندك، لكن لما يتجمعوا يدوكي وصفة بجد تفرق هتحتاجي زبادي طبيعي، نشا، عصير ليمون، شوية كركم، ونقطتين من زيت الورد او زيت اللوز الحلو، الخليط ده مش بس يفتح البشرة، ده كمان يغذيها ويعالج البقع والآثار القديمة. [عمل كريم زيت اللوز الحلو لتفتيح البشرة وترطيبها وإزالة التجاعيد

طريقة الاستخدام خطوة بخطوة

في طبق صغير اخلطي المكونات كويس لحد ما يبقى القوام كريمي وناعم، حطيه على وشك بعد غسله ونشفيه كويس، سيبيه من 15 لـ20 دقيقة وبعدها اغسلي وشك بمية فاترة، كرري الوصفة دي 3 مرات في الاسبوع، وهتشوفي الفرق يوم عن يوم.

ليه الوصفة دي غير كل الوصفات؟

لانها خالية من اي مواد صناعية، مناسبة لكل انواع البشرة، وكمان ريحتها منعشة وتديكي احساس بالنظافة والانتعاش، والاحلى ان نتيجتها بتبان بسرعة من غير ما تبذلي مجهود كبير.

جمالك طبيعي وسرك في بير، استخدمي الوصفة وعيشي ثقتك من جديد،ولو حد سأل عن سر نضارتك، ابتسمي وقولي: ده من قلب الطبيعة، والباقي سر بيني وبين المراية.