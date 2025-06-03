الرياض - كتبت رنا صلاح - أوراق التين تعد من الكنوز الطبيعية التي لم تنل حقها في الاستخدام اليومي، فبحسب الدراسات الحديثة فإن مغلي هذه الأوراق يحتوي على مركبات فعالة تساعد الجسم في تنظيم مستويات السكر بالدم، كما تعمل على تحسين كفاءة البنكرياس مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمرضى السكري من النوع الثاني، ويُنصح بشربها قبل النوم مباشرة لتحقيق أفضل النتائج.

"لو عرفته مش هتشرب غيره كل ليلة!!".. ورق التين هيغير جسمك من أول أسبوع والدكاترة بيندهشوا

عند شرب مغلي أوراق التين بشكل منتظم لمدة سبعة أيام فقط تبدأ التحولات المذهلة في الجسم، أول ما يلاحظه الشخص هو تحسن مستوى الطاقة والنشاط، كما يشعر بانخفاض في آلام المفاصل والعضلات نتيجة التأثير المضاد للالتهاب الذي تمتلكه هذه الأوراق، بالإضافة إلى ذلك فإنها تسهم في تنقية الجسم من السموم وتحسين حركة الجهاز الهضمي.

دعم للقلب والكلى والكبد

لا تتوقف فوائد أوراق التين عند تنظيم السكر فقط، بل تمتد لتشمل حماية القلب من ارتفاع ضغط الدم عبر تنظيم مستويات الكوليسترول الضار، كما أنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في حماية خلايا الكبد وتدعم وظائف الكلى، مما يجعلها علاجًا شاملًا وطبيعيًا يعتمد عليه العديد من الأطباء حول العالم ضمن برامج الطب البديل.

طريقة التحضير المثالية

للحصول على الفائدة الكاملة ينصح بأخذ ثلاث ورقات تين طازجة أو مجففة وغليها في كوب ونصف من الماء لمدة خمس دقائق ثم يترك ليهدأ قليلًا قبل الشرب، يمكن تناوله دافئًا دون أي إضافات أو تحليته بعسل نحل طبيعي، ويفضل شربه قبل النوم مباشرة ليساعد الجسم على امتصاص الفوائد أثناء فترة الراحة الليلية.