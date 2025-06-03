الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر الفواكه جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحي، لما لها من فوائد عديدة للجسم، ومن أبرز هذه الفواكه هي الكمثرى التي تلعب دورا هاما في خفض مستويات الكوليسترول الضار وأيضًا تساعد على دعم صحة القلب وتوفر فوائد مذهلة وغير متوقعة للجسم.

فاكهة تمنع امتصاص الكوليسترول الضار ودعم القلب.. تعرف عليها

يعرف ارتفاع الكوليسترول بـ”العدو الصامت” للصحة، حيث أنه لا يظهر أعراضاً واضحة، فهو يتراكم داخل الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، ولذلك فإن زيادة تناول الفواكه، هي من الخطوات الأولى للوقاية.

كيف تدعم الكمثرى صحة القلب؟

تشتهر الكمثرى باحتوائها على مركبات الفلافونويد المفيدة والبوتاسيوم، واللذين يساهمان في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، كما تحتوي على مضادات الأكسدة وخاصة “الكيرسيتين” في القشرة، التي تحارب الالتهابات وتقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الكمثرى على مضادات أكسدة من نوع بروسيانيدين، التي تساعد على تقليل تصلب أنسجة القلب، وخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، إلى جانب إنها تعمل على زيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، ويجدر بالإشارة أن الكمثرى غنية بالألياف الغذائية بحوالي 3 جرامات، أغلبها على شكل بكتين، وبالتالي فإنها خياراً غذائياً ممتازاً لدعم صحة القلب.

كما كشفت مجلة AARP أن البكتين يساعد على خفض الكوليسترول الضار عن طريق طرده من الجسم قبل أن يتم امتصاصه، وتعد الكمثرى من أغنى المصادر بالبكتين، مقارنةً بالفواكه الشائعة مثل التفاح والبرتقال والليمون والجريب فروت واللايم.

فوائد مع تحذير

على الرغم من فوائدها الكثيرة، ولكن يمكن أن تثير الكمثرى ردود فعل تحسسية عند بعض الأشخاص، خاصة المصابين بحساسية من حبوب لقاح شجر البتولا، وتتضمن الأعراض حكة، طفحاً جلدياً أو تورماً بالفم، علاوة على أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى أعراضاً هضمية مزعجة لمرضى القولون العصبي، لأنها تحتوي على سكريات طبيعية مثل الفركتوز والسوربيتول.

والجدير بالذكر أن تناول حبة أو اثنتين من الكمثرى كل يوم يمكن أن يكون وسيلة بسيطة وطبيعية، تساعد على تعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول، شريطة الاعتدال واستشارة الطبيب في حال وجود حالات صحية خاصة.