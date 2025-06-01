هتصغري 20 سنة.. ودعي التجاعيد واستمتعي ببشرة صافية مع وصفات مذهلة من اللبان الدكر

الرياض - كتبت رنا صلاح - البشرة هي مرآة الجمال والصحة، وهي أول ما يعكس نمط حياتنا وعاداتنا اليومية، لذلك يسعى الكثير من الأشخاص إلى اعتماد وسائل طبيعية تحافظ على نضارة بشرتهم وتحميهم من علامات التقدم في السن، ومن بين هذه الوسائل يأتي اللبان الدكر كخيار فعّال وآمن للعناية بالبشرة، فهو من المواد الطبيعية التي استخدمها الإنسان منذ العصور القديمة لما له من فوائد مذهلة على الجلد والصحة بشكل عام.

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يستخرج اللبان الدكر من شجرة اللبان ويتميز بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، مما يجعله مثالياً لتجديد خلايا البشرة ومحاربة التجاعيد وشد الجلد، كما أنه يساهم في تفتيح البشرة واستعادة إشراقها الطبيعي، ولذلك نقدم لك مجموعة من الوصفات الطبيعية والبسيطة باستخدام اللبان الدكر للعناية ببشرتك بطريقة فعالة.

وصفة شد البشرة باللبان الدكر وماء الورد

ابدئي بطحن كمية من اللبان الدكر حتى يصبح ناعماً، ثم أضيفي إليه ماء الورد حتى يتكوّن لديك قوام يشبه العجينة.

ضعي هذا المزيج على وجهك بالتساوي، وركّزي على المناطق التي تظهر فيها علامات التعب أو التجاعيد.

اتركي القناع على وجهك لمدة تتراوح بين خمس عشرة إلى عشرين دقيقة.

اشطفي بشرتك جيداً بالماء الدافئ

كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لتحصلي على بشرة مشدودة وأكثر مرونة.

ماسك اللبان الدكر وزيت جوز الهند لتقليل التجاعيد

اخلطي مسحوق اللبان الدكر مع كمية مناسبة من زيت جوز الهند حتى تحصلي على خليط متجانس.

وزّعي الخليط على مناطق التجاعيد والخطوط الدقيقة في وجهك.

اتركي القناع لمدة عشرين دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

هذا الماسك يساعد على ترطيب البشرة وتخفيف مظهر التجاعيد بفعالية.

وصفة تفتيح وترطيب البشرة باستخدام اللبان الدكر والعسل