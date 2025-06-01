الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنتِ تبحثين عن وصفة طبيعية فعالة لاستعادة لمعان وصحة شعرك، فإن مزيج الأفوكادو وزيت الزيتون يُعد من أفضل الحلول المنزلية، نظرًا لما يحتويه من مغذيات وفيتامينات تساعد في ترميم الشعر الجاف والتالف ومنحه ترطيبًا عميقًا ولمعانًا طبيعيًا الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية وفيتامين E، بينما يُعرف زيت الزيتون بقدرته العالية على التغلغل في بصيلات الشعر وتغذيتها من الداخل، مما يجعل هذه الوصفة مثالية لجميع أنواع الشعر، خاصة الشعر الجاف والمجهد.

"هتندمي إنك ما جربتيها من بدري!".. خلطة الأفوكادو وزيت الزيتون السحرية تمنح شعرك نعومة ولمعان

يحتوي الأفوكادو على مجموعة من العناصر المغذية مثل فيتامين A، B، D، E، والبيوتين، التي تلعب دورًا أساسيًا في ترميم الشعر التالف وتعزيز نموه، كما أنه يُعد غنيًا بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تساعد في ترطيب الشعر وزيادة مرونته ومن جهته، يعمل زيت الزيتون على تنعيم الشعر وتقوية الأطراف المتقصفة، كما يُقلل من الهيشان ويمنح الشعر مظهرًا صحيًا لامعًا عند دمج هذين المكونين، تحصلين على قناع متكامل يغذي الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويمنحه القوة والنعومة التي يفتقدها بسبب التصفيف المتكرر أو التعرض للحرارة والشمس.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

لتحضير هذه الوصفة السحرية، اهرسي ثمرة أفوكادو ناضجة جيدًا حتى تصبح خالية من الكتل، ثم أضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر وامزجي الخليط جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس وضعي الخليط على شعر نظيف وجاف، مع التركيز على الأطراف وفروة الرأس، ثم غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركي القناع لمدة 30 إلى 45 دقيقة وبعد انتهاء الوقت، اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو والماء الدافئ.

يُنصح باستخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج، حيث ستلاحظين تدريجيًا نعومة ولمعان واضحين، إلى جانب تقليل التقصف وتحسين كثافة الشعر وهذه الوصفة لا تمنح شعرك مظهرًا صحيًا فقط، بل تمنحه تغذية حقيقية من أعماقه.