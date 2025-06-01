عناصرها الطبيعة والتغذية والرعاية: تعرفي على القوة التحويلية لمنتجعات العافية

في خضم الحياة اليومية المتسارعة والتي تملأنا ضغوطات وتوتر على مدار الساعة، لا يسعنا سوى البحث عن "ملاذاتٍ" تُوفر لنا الرعاية الصحية والراحة الجسدية والنفسية التي ترفع عن أكتافنا هذا الحمل، وتُريح عقولنا من كثرة التفكير والعمل؛ بل وتُعيد لأرواحنا ومزاجنا الطمأنينة والسكينة اللتين تعصف بهما مسؤوليات الحياة بالعموم.

وقد تمَ تصميم المنتجعات الصحية Wellness Resorts لمساعدة الضيوف على تجديد عقولهم وأجسادهم وأرواحهم، من خلال الاسترخاء واللياقة البدنية والعلاجات الشاملة؛ كما تُقدّم منتجعات العافية هذه ملاذًا مثاليًا لتجديد النشاط والشفاء الشامل، وهو ما يُعرف ب Holistic Healing.

مع قرب حلول فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي، وتخطيط العطلات الصيفية سواء داخل الدولة أو خارجها؛ لا بدَ من زيارة بعض منتجعات العافية المنتشرة في دول منطقة الخليج العربي وخارجه، والتي تمتاز بخدماتها الراقية والمُخصصة، لتعزيز النشاط والراحة بشكلٍ عام. لهذا جمعنا لكِ عزيزتي، في مقالة اليوم، بعضًا من أفضل هذه المنتجعات لتختاري بينها، وتُخبرينا عن تجربتكِ فيها.

أفضل منتجعات العافية

1. الإمارات العربية المتحدة

Five Luxe

يضم فايف لوكس منتجع ريفايف الصحي الفاخر، حيث ينتظرعشاق العافية عالم من الاسترخاء والتجديد. ويوفر المنتجع وجهة مثالية ليوم استجمام مميز ومكان رائع لعطلة نهاية أسبوع، مما يجعله عنوان الجمال والراحة بامتياز.

يقدّم المنتجع الصحي باقة واسعة من العلاجات المبتكرة والتجارب العلاجية التي تمنح الضيوف إشراقًا فريداً؛ من جلسات العناية بالبشرة مثل جولدن غلو والعلاج بالتبريد لاستشفاء العضلات، وصولًا إلى جلسات شيرو دارا أبيهانغا المهدئة للأعصاب. ويمكن أيضاً الاستمتاع بجلسات تدليك مصممة بشكل مخصص، وطقوس الحمّام الفريدة، وعلاجات للوجه، بالإضافة إلى جلسات تعزيز الإشراق باستخدام الأوكسجين ومُعززات الكولاجين.

Address Skyview

Address Skyview

دلّلي نفسك بلحظات من الاسترخاء في جناح السبا الخاص بكِ في فندق فايف لوكس، مع إطلالات خلابة على برج خليفة من الجاكوزي الخاص، واحتفلي بأمسيتكِ بعشاء فاخر على التراس.

يمنحك هذا الجناح الفاخر تجربة لا تُنسى من الراحة والاستجمام، تليها وجبة خفيفة على سطح Sky Deck المذهل.

Banyan Tree Resort Dubai

Banyan Tree Resort Dubai

أحد أبرز جوانب السبا هو تجربة "الغابة الاستوائية"، حيث يمكن للضيوف الانغماس في رحلة متعددة الحواس عبر سلسلة من العلاجات الحرارية المائية.

وفي رحلة آسرة عبر عالم الاسترخاء المائي، ينطلق الضيوف في مسار متعرج؛ حيث يغمرهم الدفء اللطيف للمياه المتدفقة، ليتهيأوا لتجربة تقشير منعشة للجسم، محضرة بعناية من خيرات الطبيعة. وفي الختام، تتوج هذه الرحلة باختيار من بين مجموعة من جلسات التدليك وعلاجات الجسم المصممة بانسجام مع تدفقات الطاقة الطبيعية في الجسم، لتمنح الضيوف استرخاءً شاملاً يلامس أعماق الذات.

ويكمل هذا السحر تجربة "الغابة الاستوائية" الفريدة، حيث يحتضن المنتجع الصحي مجموعة من المرافق العصرية المصممة لتعزيز رحلة العافية. تشمل هذه المرافق مسابح حيوية تنبض بالنشاط، وكراسي استرخاء دافئة تعانق الجسد، وأجنحة علاجية خاصة تنعم بالهدوء والخصوصية. وعلى امتداد الممرات الخافتة الإضاءة، تتألق سبع غرف علاجية خاصة، وتتميز معظمها بجاكوزي فاخر، مما يجعلها من بين أجنحة العلاج الأكثر تميزاً في المنطقة. هذه الملاذات الهادئة دوت الخليج جنة للأزواج، مفعمة بالألفة والسكينة، وتقدم مساحة مثالية للاسترخاء المشترك، وإعادة التواصل العميق.

تقدم بانيان تري سبا مجموعة متنوّعة من العلاجات التي تمزج بين التقاليد الآسيوية القديمة وأساليب الاسترخاء الحديثة. وكل علاج مصمم خصيصاً ليتوافق مع احتياجات الضيوف، بدءاً من اختيار زيوت التدليك وحتى الطقوس التأمليّة التي تهدف إلى تعزيز الجمال الداخلي والسلام النفسي، بالاعتماد على خبرة المعالجين المدربين بعناية في أكاديميّة بانيان تري، حيث يتقنون فن العلاجات الشاملة.

وتُكمَل السبا تجاربها المميزة من خلال مرافقها الحديثة التي تشمل حمامات العلاج الحيوي، مقاعد الاسترخاء المدفأة، والأجنحة الخاصة للعلاجات. ويمتد نهج الرفاهية الشاملة في بانيان تري سبا إلى مرافق اللياقة البدنيّة المجددة حديثًا؛ويتيح الجيم للضيوف الحفاظ على روتين التمارين، بينما يقدم استوديو الرفاهيّة مجموعة من الدروس التي تساعد على تحقيق أهداف الصحة واللياقة.

Four Seasons Al Maryah Island

تفتح جلسة يوغا ملهمة الحواس، وتُهدئ الأفكار، من خلال وضعيات الجسم الصحيحة بمواءمة الجسد والعقل. مزيج فريد من علاجات الوجه الشاملة لبشرة مشرقة وتغذية كاملة من الداخل والخارج.

اسمحوا للترددات العلاجية المختلفة بتحسين الوعي الذاتي وتحفيز التفكير الذاتي أثناء اكتشاف حالة عميقة من الاسترخاء.

The H Dubai

Santai Spa - The H Dubai

لحظات من الاسترخاء والرفاهية المطلقة خلال الساعة الذهبية في منتجع سانتاي سبا من ماندارا مع تجربة غامرة بالتجدد والحيوية وخصم 30% على جميع العلاجات عند الحجز بين الساعة 10 صباحاً و 2 ظهراً.

يوم لا مثيل له، مع مجموعة مختارة من العلاجات المميزة التي تمنحكم شعوراً بالراحة والسعادة.

The Oberoi Al Zorah

The Oberoi Al Zorah

يقع نادي "أوبروي" الصحي بقلب مجموعة من الممرات المفتوحة في الهواء الطلق،ويتمتع بتصميم أنيق وسقف مرتفعيسمح للضوء الطبيعي بغمر المكان ليخلق أجواء مثالية للاسترخاء والاستجمام.

لا تفوتوا جلسات التدليك الخاصة بنادي "أوبروي" الصحي، للاستفادة من روتين علاجي فعال يجمع بين التدليك لإراحة العقل والجسم والحواس؛ إذ يساعد في التخلص من التوتر وتحسين الدورة الدموية. يليه جلسة "أكوا دارا"، ويتم فيها سكب كمية مناسبة ولطيفة من الماء الدافئ الممزوج بالزيوت العطرية على الجبهة، مستهدفًا "شاكرا" الجبين، البصيرة، العين الثالثة، ويساعد ذلك على تهدئة الأعصاب والصفاء الذهني مع الاسترخاء التام.

لمن يتطلّعون إلى تجربة متكاملة تُدلل الحواس، لا يفوتكم جلسة علاج صوتي من خلال أوعية غناء الهيمالايا للاسترخاء العميق وتخفيف الآلام الجسدية. بلمسات انسيابية تُفعّل نقاط الطاقة في الجسد، ينحسر التوتر وتنبثق مشاعر الانسجام، ومع كل نغمة تصدر من أوعية الغناء، تقودكم إلى حالة تأمل وهدوء داخلي.

2. المملكة السعودية

Our Habitas ALULA

Our Habitas - ALULA

يُعيد "أور هابيتاس العلا" التعريف بمفاهيم السياحة والسفر في العمق، من خلال فرادته في الجمع بسلاسةٍ بين عوالم الفخامة والثقافة والطبيعة، لمنح نزلائه تجربةً استثنائية تُغني العقل والروح معاً. يقع هذا المنتجع الآسر في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وسط أحضان الطبيعة المبهرة لواحة "وادي عشار" الصحراوية الخصبة، حيث تحيط به جبال الحجر الرملي الخلابة، وبساتين أشجار النخيل الوارفة، ما يجعله وجهةً غامرة وجذابة للضيوف الراغبين في تعميق صلتهم بالطبيعة الساحرة والبيئة والتراث المحليين، وتفعيل التواصل مع أنفسهم، وبين بعضهم البعض.

تتميّز الممرّات داخل هذا المنتجع بالهدوء والصفاء، وتقود ضيوفه إلى غرفه الـ 96 الموزّعة وفق ثلاثة مستويات: فلل الكوف، فلل الكانيون، وفلل سيليستيال، والتي توفّر كلٌّ منها تواصلاً مباشراً وفريداً من نوعه مع البيئة الصحراوية الخلابة.

تجسد فلل سيليستيال الرفاهية بأبهى صورها، بفضل قربها من مركز "ثريا" الصحي، واحتوائها على المزيد من الوسائل والأدوات المخصصة للاستمتاع بالتمارين المعزّزة للصحة والعافية، مثل حصائر اليوغا وجلسات التدليك الخاصة داخل الغرف.مركز "ثريا" الصحيّ في منتجع "أور هابيتاس العلا" هو وجهةٌ رائدة مُخصصة لاستعادة النشاط وتجديد حيوية الجسم والذهن، وكذلك الاستمتاع بالاسترخاء. يوفّر هذا المركز الرائع مساحةً هادئة فيها "بار الكيمياء" الذي يُقدّم مشروباتٍ صحية ومنعشة لا مثيل لها، إلى جانب غرف "سبا" مُصمّمة لتجديد الشباب واستعادة النشاط بأساليب مبتكرة على أيدي خبراء. هنا يُتاح للضيوف الاستمتاع بمجموعةٍ من الجلسات العلاجية التي تعتمد التقاليد المحلية والتقنيات الحديثة، مثل "حمّام كانيون ساوند تحت أضواء النجوم"، والذي يحمل الضيوف على متن موجاتٍ صوتية مُهدّئة إلى أجواء ليالي الصحراء الحالمة، فيما تنعش "جلسة التقشير والتجديد العربية" البشرة في العمق وتجدّد شبابها، باستخدام مكوّناتٍ طبيعية محلية.

يجسد "أور هابيتاس العلا" الأسس الستة التي تُعتبر الجوهر في برامجه: الموسيقى، العافية، المغامرة، الثقافة، التعلّم والطهي، من خلال تجارب متقنة مصمّمة لمنح الضيوف فرصةً مثالية للانغماس في غنى المنطقة وثقافتها وتاريخها وأصالتها وبيئتها الطبيعية. هذه التجارب متاحة عبر برامج تشمل جولاتٍ فنية وثقافية، وجلسات يوغا وتأمّل وتمارين تنفّس.

Shebara – Desert Rock

Shebara Spa

في كل من شيبارة وديزرت روك، تُشكّل العافية جوهر تجربة الضيوف؛ حيث تُقدّم مجموعة مختارة بعناية من العلاجات التي تعزز الاسترخاء العميق، والتوازن الداخلي، وتجديد الطاقة. وتشمل هذه الخدمات جلسات التدليك المميزة، وتجارب الحمّام المتنوعة، وعلاجات الوجه، وجلسات المياه العلاجية، وتمارين التنفّس والتأمل بإشراف مختصين، وتجارب صوتية علاجية، وجلسات يوغا بأساليب مبتكرة. كما تتضمّن تقنيات تأملية تساعد على تصفية الذهن وتعزيز الهدوء الداخلي، جميعها مصممة لتنسجم مع البيئة الطبيعية الساحرة المحيطة بالمنتجعين.

تنعكس فلسفة العافية في كل تفصيل من تفاصيل التجربة، حيث تُشكل الطبيعة المحيطة جزءًا أساسياً من رحلة الاستجمام، من الجلسات المطلة على البحر تحت ضوء نجوم منتجع "شيبارة" إلى العلاجات المصممة داخل التكوينات الصخرية في "ديزرت روك".

Desert Rock

ويواصل المنتجعان استضافة نخبة من الخبراء العالميين عبر برنامج زيارات موسمي متخصص في مجال العافية. إذ يستضيف منتجع شيبارة في الفترة من 9 مايو حتى 7 يونيو 2025، ومنتجع ديزرت روك من 9 يونيو حتى 7 يوليو 2025، الدكتور كيم؛ الخبير المعترف به عالمياً، الحاصل على دكتوراه في علوم الحركة والرياضة، ودكتوراه في الطب الصيني التقليدي، بالإضافة إلى دبلوم في العلاج اليدوي، الذي يقدّم علاج "الحواس الخمس" المميز. ويجمع هذا العلاج المبتكر بين فلسفات الشفاء الشرقية والغربية بهدف تحسين التوازن الجسدي، وزيادة المرونة، والتخفيف من الألم المزمن، إلى جانب تعزيز التدفق الطبيعي للطاقة في الجسم. ويتيح حضور الدكتور كيم للضيوف فرصة الاستفادة من رعاية متخصصة وفريدة يصعب العثور عليها في أماكن أخرى.

Thuwal Resort

Thuwal Resort

لا تعني الأنشطة والمغامرات المائية أنّ الجزيرة ليس لديها ما تقدّمه لضيوف منتجع ثول الخاص. فلو كنتِ من محبي الاسترخاء، يُشكّل جناح السبا الوجهة المثالية للابتعاد عن صخب الحياة لبضع ساعات والاستمتاع بجلسات التدليك وعلاجات الوجه والجسم. وتُقدّم هذه العلاجات داخل الجناح أو في الخارج على التراس أو حتّى على الشاطئ. وتشمل أبرز المرافق الجاكوزي الخارجي ومغطس الثلج والساونا لمزيد من النشاط والحيوية في أحضان الطبيعة.

لا شكّ في أنّ المشي والتنقّل عبر أرجاء الجزيرة هو طريقة رائعة لتنشيط الجسم، غير أنّ الصالة الرياضية المطلّة على مناظر خلّابة تُشكّل بالطبع الوجهة الأفضل للضيوف الراغبين في روتين اللياقة البدنية الذي يتّبعونه بانتظام. وفيما تقع الصالة على حافة المياه، تم تصميمها خصيصًا لتجمع ما بين النشاط البدني والأجواء الهادئة.

3. قطر

The Ned Doha

The Ned Doha

في قلب المدينة، يقدم منتجع كلوب سبا ملاذًا هادئًا بعيدًا عن صخب الدوحة وضجيجها. يتميز هذا المنتجع الراقي بثلاث غرف علاج مصممة بعناية، وحمّام تقليدي، ومنطقة استرخاء أنيقة يغمرها ضوء النهار الطبيعي. وبفضل تصميمه الداخلي المستوحى من الطراز الكلاسيكي وإطلالاته البانورامية الواسعة على المدينة، ينبض السبا بسحر خالد وأناقة راقية.

يمكن للضيوف الاسترخاء من خلال قائمة جلسات علاجية منتقاة بعناية تهدف إلى تجديد الحيوية. من جلسات التدليك المهدئة وتقشير الجسم المنشّط، إلى العلاجات الخاصة المصممة للحوامل، ويتم إعداد كل تجربة بعناية لتعزيز الاسترخاء العميق والصحة الشاملة. سواء كنتِ تبحثين عن انتعاشة سريعة أو يوم كامل من التدليل، فإن منتجع كلوب سبا هو المكان المثالي لاستعادة صفاء الذهن، وانتعاش الجسد، وراحة الروح.

4. تركيا

Four Seasons Istanbul

فعالية الحمّام للعروس - فندق فورسيزونز اسطنبول مضيق البوسفور: احتفلوا بالتجديد من خلال هذا الطقس التركي الرمزي والجماعي، الذي يجمع بين التطهير العميق والتواصل الثقافي في بيئة حمّام فاخرة وخاصة ترتقي بالتقاليد والفخامة الحديثة.

هذا الطقس، وهو مزيج من السرد الثقافي وأناقة السبا الحديثة، يخلق ذكريات تدوم في بيئة فاخرة مستوحاة من تراث العثمانيين.

5. المملكة المغربية

Four Seasons Rabat

حمام إفازيون من ماروك ماروك - فندق فورسيزونز الرباط قصر البحر: سيفتتح السبا في وقت لاحق من هذا العام، ويقدم ملاذاً هادئاً مع طقوس مغربية تقليدية بما في ذلك هذه التجربة المميزة التي تجمع بين معجون العسل والعنبر المزيل للسموم وتقشير فائق التنقية باستخدام قفاز "الكيسة"، يليه تمديد لطيف بنقيع زهر البرتقال.

6. المالديف

InterContinental Maldives

InterContinental Maldives

تمَ تصميم برامج العافية في إنتركونتيننتال بعناية لتلبية احتياجات وأهداف الضيوف المتنوعة. ويقدّم الفندق باقات تتراوح بين ثلاثة أو خمسة أو سبعة أيام بما يتماشى مع التفضيلات المتنوعة.

وتتضمن العروض أربعة برامج متميزة:

1. باقة الخلوة الصامتة: يشمل هذا البرنامج خيارين، باقة العزلة والسكينة وباقة التحرر من الأجهزة الإلكترونية. وتم تصميم الباقتين للضيوف الذين يبحثون عن الهدوء والسكينة وسط المناظر الخلابة في را أتول، جزر المالديف، حيث تتيح هذه الباقتين فرصة فريدة للانفصال عن العالم الخارجي وإعادة التواصل مع الذات، مما يعزز تجربة أكثر وعياً بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية.

2. باقة النوم الصحي: يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين على تحسين أنماط نومهم وتقليل التوتر وتعزيز الشعور العام بالعافية.

3. باقة الديتوكس: موجهة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التركيز، تقلبات المزاج، انخفاض مستويات الطاقة، الإرهاق، الانتفاخ أو اضطرابات هضمية خفيفة بين الحين والآخر.

4. تعزيز اللياقة والتمثيل الغذائي: يهدف هذا البرنامج إلى رفع مستويات الطاقة وتعزيز القدرة على التحمل وتحسين المزاج، إلى جانب دعم أهداف خسارة الوزن.