الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر جوز الهند من أكثر المكونات الطبيعية التي استخدمت عبر العصور للعناية بالبشرة والشعر، فهو غني بالفيتامينات والدهون الصحية التي تحافظ على ترطيب الجلد وتحميه من الجفاف. بالإضافة إلى ذلك، يمتاز زيت جوز الهند بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مثاليا للاستخدام في مستحضرات العناية الشخصية، وخاصة مزيلات العرق الطبيعية التي تحتاجها البشرة في الأجواء الحارة، وفي هذا المقال، سنتعرف على طرق تحضير مزيلات عرق طبيعية من مكونات سهلة واقتصادية، بينها وصفة زيت جوز الهند التي تمنح انتعاشا طبيعيا يدوم طويلا دون أضرار المواد الكيميائية.

«وفرى فلوسك وودعى الروائح».. طريقة عمل مزيل عرق بمكونات طبيعية واقتصادية من البيت.. تعرفي عليها!

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تبحث العديد من النساء عن حلول طبيعية لتفادي رائحة العرق الكريهة، ومن الوصفات الفعالة استخدام الكركم والفازلين حيث يساعد الكركم في القضاء على الروائح المزعجة مع تفتيح منطقة الإبط، إذ يتم خلط الكركم مع الفازلين وترك الخليط على الإبط لمدة 30 دقيقة ثم غسله وتكرار الوصفة يوميا، وكما توجد وصفة زيت الجوجوبا وزيت الزيتون التي تعزز تنظيف البشرة من الروائح الكريهة، وذلك بخلط ملعقة من كل زيت مع زيت جنين القمح وملعقة ماء، ويوضع الخليط على الإبط لمدة ربع ساعة قبل غسله.

وصفة جوز الهند الطبيعية لمزيل عرق آمن واقتصادي

تعتبر وصفة زيت جوز الهند من أكثر الطرق أمانا وفعالية، حيث يتم إذابة 6 ملاعق من زيت جوز الهند في حمام مائي حتى يصبح سائلا، ثم يضاف إليه ملعقة من زيت شجرة الشاي ويخلط جيدا حتى يتجانس، ويحفظ الخليط في علبة محكمة الغلق ويستخدم مباشرة بعد الاستحمام ليمنح إحساسا بالانتعاش مع تقليل الرائحة الكريهة طوال اليوم، وهذه الطريقة لا تعتمد على المواد الكيميائية، مما يجعلها مناسبة لجميع أنواع البشرة وتوفر نقودك بعيدا عن المزيلات التجارية المكلفة.