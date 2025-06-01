الرياض - كتبت رنا صلاح - رغم بساطته وتوفره في معظم البيوت، لا يعرف الكثيرون القيمة الغذائية الهائلة التي يحملها الحمص فهو ليس مجرّد مكون شهي في العديد من الأطباق الشرقية والغربية، بل يُعد مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم وسلامته.

الكنز اللي محدش يعرفه .. مفاجاة للجميع لن تصدق مايحدث لجسمك عند تناول الحمص لن تتخيل كل العناصر الغذائية

فيتامين B6: يُساهم في تحسين وظائف الدماغ، ويُساعد الجسم على إنتاج الطاقة بكفاءة.

يُساهم في تحسين وظائف الدماغ، ويُساعد الجسم على إنتاج الطاقة بكفاءة. حمض الفوليك: يلعب دوراً مهماً في تجديد الخلايا، ويُوصى به للنساء الحوامل لدوره في حماية الجنين.

يلعب دوراً مهماً في تجديد الخلايا، ويُوصى به للنساء الحوامل لدوره في حماية الجنين. الحديد: يعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يساهم في الوقاية من فقر الدم.

يعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يساهم في الوقاية من فقر الدم. المغنيسيوم: ضروري لصحة العظام والعضلات، ويساعد على ضبط مستويات السكر في الدم.

الفوائد الصحية للحمص:

1. الحفاظ على صحة القلب:

بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان، يعمل الحمص على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

2. تحسين الهضم:

يساعد الحمص في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، بفضل غناه بالألياف التي تُسهم في تنظيم عملية الهضم.

3. دعم جهاز المناعة:

يوفر الحمص مزيجاً من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تقوية المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى.

4. المساعدة في إدارة الوزن: