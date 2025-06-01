الرياض - كتبت رنا صلاح - تشققات القدم من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، خاصة في فصل الشتاء أو عند الوقوف لفترات طويلة، وتسبب هذه التشققات مظهرًا غير محبب وأحيانًا ألمًا أو نزيفًا إذا تفاقمت ولحسن الحظ، يمكن علاجها بوصفات منزلية بسيطة وفعالة دون الحاجة إلى مستحضرات تجميل باهظة إليك وصفة طبيعية مجرّبة للتخلص من تشققات القدم والحصول على كعبين ناعمين:

"دلعي نفسك قبل العيد".. طريقة التخلص من تشققات القدم بمكونات بسيطة توجد في كل بيت.. يلا مستنيه

المكونات:

3 ملاعق كبيرة فازلين

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند (أو زيت الزيتون)

ملعقة صغيرة من الجلسرين

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ماء دافئ ومنقوع ملح (لتحضير القدمين قبل الاستخدام)

طريقة التحضير والاستخدام:

1. نقع القدمين: ابدأي بنقع القدمين في ماء دافئ مضاف إليه القليل من الملح لمدة 15 – 20 دقيقة يساعد ذلك على تليين الجلد الميت وفتح المسام بعد النقع، استخدمي حجر الخفاف أو فرشاة القدم لإزالة الجلد المتراكم بلطف، ثم جففي القدمين جيدًا.

ابدأي بنقع القدمين في ماء دافئ مضاف إليه القليل من الملح لمدة 15 – 20 دقيقة يساعد ذلك على تليين الجلد الميت وفتح المسام بعد النقع، استخدمي حجر الخفاف أو فرشاة القدم لإزالة الجلد المتراكم بلطف، ثم جففي القدمين جيدًا. 2. تحضير الخلطة: في وعاء صغير، امزجي الفازلين مع زيت جوز الهند والجلسرين وعصير الليمون حتى تحصلي على قوام كريمي.

في وعاء صغير، امزجي الفازلين مع زيت جوز الهند والجلسرين وعصير الليمون حتى تحصلي على قوام كريمي. 3. التطبيق: ضعي طبقة سخية من الخليط على الكعبين ومناطق التشقق، ثم قومي بتدليكها جيدًا حتى تمتصها البشرة.

ضعي طبقة سخية من الخليط على الكعبين ومناطق التشقق، ثم قومي بتدليكها جيدًا حتى تمتصها البشرة. 4. التغطية: للحصول على أفضل نتيجة، ارتدي جوارب قطنية بعد تطبيق الخلطة، واتركيها طوال الليل.

للحصول على أفضل نتيجة، ارتدي جوارب قطنية بعد تطبيق الخلطة، واتركيها طوال الليل. 5. الاستمرار: كرري الوصفة يوميًا لمدة أسبوع، وستلاحظين تحسنًا واضحًا في نعومة القدمين واختفاء التشققات تدريجيًا.

نصيحة إضافية: