الرياض - كتبت رنا صلاح - النعناع ودوره في تهدئة الجهاز الهضمي، النعناع هو أحد الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي بشكل فعال يحتوي النعناع على مركبات تعمل على استرخاء عضلات المعدة والأمعاء مما يقلل من التقلصات والآلام المصاحبة لها شرب شاي النعناع يساعد في تقليل الغازات والانتفاخات التي تسبب الشعور بعدم الراحة.

"وجع بطنك ملوش تفسير و جربتى كل حاجة؟!!".. سر طبيعي موجود في مطبخك هيريحك من أول كوباية.. جربه

لتحضير شاي النعناع قم بغلي أوراق النعناع الطازجة في ماء مغلي لمدة خمس إلى عشر دقائق يفضل تناوله دافئًا بعد الوجبات لتحسين عملية الهضم وتخفيف ألم البطن بسرعة بالإضافة إلى ذلك فإن رائحة النعناع المنعشة تساعد في تخفيف التوتر وتحسين الحالة النفسية مما يساهم في تقليل الألم.

وجع بطنك ملوش تفسير وجربت كل حاجة؟!!.. سر طبيعي موجود في مطبخك هيريحك من أول كوباية.. جربه وشوف الفرق الكبير بنفسك!!

الفوائد الصحية الأخرى للنعناع

النعناع لا يقتصر فقط على تخفيف آلام البطن بل له فوائد صحية أخرى مثل تحسين الهضم والتخفيف من الغثيان والدوار كما أنه مضاد طبيعي للبكتيريا مما يعزز من مناعة الجسم ويحمي من بعض الأمراض المعوية.

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