الرياض - كتبت رنا صلاح - تعاني العديد من النساء في العالم من اسمرار الرقبة وظهور الخطوط البيضاء بها، وذلك بسبب التعرض الكثير لأشعة الشمس مما يجعل الرقبة ذات لون داكن ومنظر بشع وتسبب الإحراج للنساء في الكثير من المواقف، فتبحث النساء عن وسائل للتخلص من اسمرار الرقبة فتشتري العديد من منتجات العناية بالبشرة والتي تكون نافعة أو ضارة وتسبب أعراض جانبية، واليك بعض وصفات الكركم للتخلص من اسمرار الرقبة في المنزل بمكونات بسيطة.

سر ملعقة الكركم السحرية لتبيبض وتفتيح الرقبة وإزالة السواد والخطوط نهائيا في دقائق معدودة

تعد وصفة الكركم والحليب من افضلا لوصفات لإزالة اسمرار الرقبة والخطوط البيضاء بها، ولكن ذلك إذا دوامتي على استعمال الوصفة بالمكونات المضبوطة والمدة المحددة.

مكونات الوصفة

2 ملعقة كبيرة الحجم من الكركم الخاص بالبشرة.

4 ملاعق كبيرة الحجم من الحليب الدافئ.

وعاء صغير نظيف.

فرشاة لتوزيع الخليط.

طريقة تحضير واستخدام وصفة الكركم

في الوعاء الصغير النظيف ضعي الحليب الدافئ والكركم.

قلبي الخليط جيدًا حتى تمتزج المكونات معًا.

بواسطة فرشاة توزيع الخليط قومي بفرد الخليط علي رقبتكِ لمدة نصف ساعة أو حتى يجف الخليط تمامًا.

بعد ذلك افركي رقبتكِ جيدًا برفق للتخلص من الخليط.

بعدها احضري قطعة من القطن واغمسيها في ماء الورد وقومي بمسح وجهكِ جيدًا للخلص من بقايا الخليط.

بعد ذلك اغسلي رقبتكِ بالماء الفاتر والصابون.

للحصول على أفضل النتائج، عليكِ بتكرار هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيًا لمدة شهر كامل.

خلطة الكركم وماء الورد

الكركم وماء الورد من أكثر الخلطات التي تمحي السواد بشكل نهائي وتساعد في تفتيح الدرجة عشر درجات، حيث أن الكركم من التوابل المستخدمة كثيراً في خلطات التفتيح الطبيعية، بالإضافة إلي أن ماء الورد من أكثر الخلطات التي تساعد في غلق مسامات الوجه الواسعة فهو يتم استخدامه دائما بشكل يومي حتي يعمل على غلق المسام وتنظيف البشرة من أي شوائب.

مكونات الخلطة

ملعقة كبيرة من الكركم.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد الطبيعي.

خطوات إعداد الخلطة