الرياض - كتبت رنا صلاح - التين الإسباني من الفواكه اللي طعمها رائع وفوائدها صحية كتيرة لكن للأسف سريعة التلف والتخزين غير المناسب بيخليها تبوظ بسرعة علشان كده لازم نعرف طرق تخزين تحفظها طازة ولذيذة لأطول فترة ممكنة التخزين الجيد مش بس بيطيل عمر التين لكنه بيحافظ على قيمته الغذائية والفيتامينات اللي فيه وده شيء مهم جدا لكل اللي بيحبوا يحافظوا على صحتهم.

"خلي التين الإسباني عندك دايما طازة ومتجدد!!".. أفضل طرق التخزين اللي تحافظ عليه طول الصيف بكل

استخدام التبريد الصحيح في الفريزر أو الثلاجة بيحافظ على نضارة التين لفترة أطول وبالطريقة دي ممكن تحتفظي بالتين بدون ما يتلف مع ضرورة تجفيف التين كويس قبل التخزين للحفاظ على جودته وطعمه الأصلي كما ينصح بعدم وضع التين مع فواكه ثانية تنتج غاز الإيثيلين لأنه بيأثر سلبا على جودة التين وبيخليها تبوظ أسرع.

نصائح للحفاظ على جودة التين أثناء التخزين

تجنبي تخزين التين في أكياس بلاستيكية مغلقة تماما لأنه بيحب التنفس حافظي على التهوية الجيدة والتين لازم يكون نظيف وجاف تماما قبل التخزين عشان ما ينموش عليه العفن أو البكتيريا الضارة كما ينصح بلف التين بورق المطبخ لأنه بيمتص الرطوبة الزائدة وبيخلي التين يدوم لفترة أطول.

كيف تستخدمين التين بعد التخزين لتحصلي على أفضل طعم

قبل الاستعمال خلي التين يرجع لدرجة حرارة الغرفة شوية ويفضل تستهلكيه خلال أيام قليلة من التجميد لضمان الطعم والنكهة الأصلية كمان ممكن تضيفيه في وصفات كتير بتخلي طعمه أحلى ومتعدد الاستخدامات التين المجمد بيكون مثالي لإعداد العصائر والحلويات وكمان ممكن تضيفيه على الزبادي أو السلطات لتجديد نكهتها.